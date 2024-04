Ces 7 aliments peuvent modifier votre odeur corporelle

L'ESSENTIEL Les aliments peuvent avoir un impact sur nos odeurs corporelles.

C'est notamment lié à leur effet sur la transpiration ou à la production d'acide sulfurique.

Pour limiter le phénomène, il est conseillé de boire beaucoup d'eau.

Vos odeurs de transpiration vous dérangent ? Avez-vous regardé le contenu de votre assiette ? Comme l'explique la clinique Cleveland aux États-Unis, notre alimentation peut avoir un impact sur les odeurs corporelles. "Lorsque la transpiration des glandes sudoripares apocrines se mélange aux bactéries présentes à la surface de la peau, c’est là qu’apparaît l’odeur, précise le site de la clinique. Et cette odeur peut être amplifiée ou affectée en fonction de ce que vous mangez – qu’il s’agisse d’aliments épicés qui vous font transpirer davantage ou d’aliments riches en soufre, comme l’ail, transporté par votre sueur."

Les épices peuvent nous faire sentir mauvais

En premier lieu, la gastro-entérologue Christine Lee cite les épices, dont le curry, le cumin ou le fenugrec. "Ces épices contiennent des composés volatils qui peuvent être absorbés dans votre circulation sanguine et libérés par vos glandes sudoripares, provoquant une odeur distincte", prévient la spécialiste.

L’ail et l’oignon ne nuisent pas seulement à l’haleine

Si l’ail et l’oignon sont connus pour laisser une haleine désagréable, ces alliacés peuvent aussi aggraver les odeurs corporelles. "Ils peuvent également stimuler le métabolisme, la chaleur corporelle et la transpiration", alerte le Dr Lee. Cet excès de transpiration peut se mélanger aux bactéries présentes sur la peau et accentuer les odeurs.

Odeurs corporelles : la viande rouge peut faire sentir mauvais

Et si vous utilisez de l’ail pour assaisonner de la viande rouge, cela risque d’aggraver encore l’odeur de votre transpiration. La gastro-entérologue américaine explique que la viande rouge, comme le bœuf, le porc ou l’agneau, libère des protéines spécifiques lors de la transpiration. Si elles sont inodores initialement, elles le deviennent en se mélangeant aux bactéries cutanées.

Légumes crucifères : des odeurs corporelles liées aux choux

S’ils sont bons pour la santé, les légumes crucifères sont associés à des odeurs désagréables. Le brocoli, le chou, le chou de Bruxelles ou le chou-fleur libèrent de l'acide sulfurique. Or ce dernier contribue à l’apparition de mauvaises odeurs corporelles.

Les asperges donnent une odeur forte aux urines

Les asperges sont synonymes de printemps, mais aussi d’odeur forte. Elles contiennent un acide spécifique, transformé en acide sulfurique lors de la digestion. "Cela donne à votre urine une forte odeur sulfurique", prévient la spécialiste. Mais tout le monde ne serait pas concerné : cela dépendrait de variations génétiques.

Transpiration : le poisson peut changer les odeurs

Dans le cas du poisson, les gènes ont aussi un rôle dans l’apparition d’odeur nauséabonde. "Dans de très rares cas, notre corps convertit un sous-produit appelé choline en triméthylamine, qui a une forte odeur de poisson, explique le Dr Lee. Ce composé traverse votre corps et est libéré par votre respiration et votre peau." Une maladie rare appelée triméthylaminurie engendre l’apparition des mêmes odeurs avec d’autres aliments comme les choux ou les haricots.

L’alcool nuit à la santé et à notre bonne odeur

Enfin, l’alcool peut aussi nuire aux odeurs corporelles. "L’alcool est métabolisé en acide acétique, qui est libéré par les pores de votre peau ainsi que par votre haleine", précise-t-elle.

Pour limiter les effets de l’alimentation sur notre odeur corporelle, la spécialiste conseille justement de boire beaucoup d’eau. "Cela peut aider à éliminer les toxines et réduire les odeurs corporelles", explique-t-elle. Pour en tirer le maximum de bienfaits, il faudrait boire au moins huit verres d’eau par jour.