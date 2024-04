Équilibre alimentaire : 4 conseils d'une psy pour manger moins vite

L'ESSENTIEL Manger lentement est meilleur pour la digestion et la santé en général.

Pour réussir à ralentir le rythme, il faut savoir mastiquer, accorder suffisamment de temps aux repas et boire régulièrement.

Manger en pleine conscience aide aussi à prendre davantage le temps.

Maux de ventre, difficultés à digérer, disparition de la sensation de satiété, prise de poids : manger trop vite peut entraîner de nombreux désagréments. Les spécialistes de l’alimentation sont formels : un repas doit être pris lentement. Mais cela peut être difficile à atteindre. Leslie Heinberg, psychologue à la clinique Cleveland, aux États-Unis, donne ses conseils pour y parvenir dans un article.

Pour manger longtemps, prenez votre temps

Sa première recommandation est simple : il faut savoir prendre son temps. "Nous vivons dans un monde au rythme effréné avec des restaurants de restauration rapide à chaque coin de rue, mais ces déjeuners de cinq minutes devraient être l'exception, pas la règle", estime-t-elle. Elle suggère de s’organiser pour pouvoir consacrer du temps à la pause déjeuner et au dîner. En ralentissant le rythme d’absorption du repas, on profite davantage du moment et on permet à l’organisme d’envoyer les signaux de satiété à temps. En mangeant trop vite, le risque est de ne pas avoir le signal de la satiété et de consommer de trop grandes quantités. "Les gens devraient prendre plus de 20 minutes pour manger un repas, idéalement environ 30 minutes", estime Dr. Heinberg. Pour y parvenir, elle recommande d'utiliser un minuteur ou, tout simplement, de regarder l’heure régulièrement.

La mastication est primordiale

Prendre son temps pour manger signifie aussi adapter le rythme d’absorption des aliments. Cela passe par la mastication. La psychologue explique qu’il faut prendre suffisamment de temps pour mâcher chaque bouchée avant de l’avaler. "Cela veut dire que vous ne devriez pas sentir de gros morceaux de nourriture descendre dans votre gorge", prévient-elle. Selon le type d’aliment, il faut mâcher entre 15 et 30 fois chacune des bouchées. Si c’est compliqué, poser sa fourchette sur la table après avoir mis la nourriture à la bouche peut aider.

Alimentation : boire de l’eau pour ralentir le rythme

Le Dr. Heinberg souligne aussi qu’il est important de boire de l’eau pendant les repas. Il faut prendre quelques gorgées régulièrement entre les bouchées, car "cela peut encourager des pauses bien nécessaires, mais cela peut aussi vous aider à vous sentir plus rassasié". Le fait de boire contribue également à ramollir les aliments plus durs pendant la mastication.

Qu’est-ce que l’alimentation en conscience ?

Pour ralentir le rythme en mangeant, elle rappelle qu’il est important de prendre ses repas en "conscience". L’alimentation en conscience pourrait être définie comme le fait d’être entièrement concentré sur la prise alimentaire. Cela signifie qu’il faut limiter les distractions comme la télévision ou le téléphone. "Vous pouvez pratiquer une alimentation consciente en changeant votre attitude non seulement sur ce que vous mangez, mais aussi sur la façon dont vous mangez, résume le Dr. Heinberg. (…) Manger en conscience signifie également engager tous vos sens - non seulement le goût de la nourriture, mais aussi se concentrer sur la vue, l'odorat, la texture, etc." C'est donc aussi une manière de savourer davantage !