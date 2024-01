Combiner pleine conscience et sport, la clé pour être heureux ?

L'ESSENTIEL Le sport et la pleine conscience, pratiqués séparément, sont bons pour la santé physique et mentale.

D'après une étude, combiner les deux permettrait d'améliorer significativement le niveau de bien-être.

Cela peut faciliter le démarrage d'une activité physique, améliorer notre tolérance vis-à-vis de nos défauts et aider à supporter les éventuelles douleurs.

Si vous avez mis "faire du sport" sur la liste de vos résolutions pour 2024, vous pouvez y ajouter "en pleine conscience". D’après une étude parue dans Mental Health and Physical Activity, la pratique d’une activité physique en pleine conscience serait plus efficace que le sport seul pour améliorer le bien-être physique et mental.

Aussi appelée mindfulness, la notion désigne le fait d’être attentif au moment présent. "La pleine conscience peut être pratiquée de façon dite formelle (méditation assise ou marchée, yoga, etc) ou encore de façon informelle en s’efforçant d’être pleinement présent à chaque instant dans les activités habituelles de la journée : boire, manger, écouter de la musique, regarder par la fenêtre et ainsi de suite", précise l’université de Laval, au Canada.

Sport et pleine conscience : une plus grande amélioration de la santé physique et mentale

De nombreuses études ont montré que l’activité physique et la pratique de la pleine conscience ont des bienfaits psychologiques. Cette nouvelle recherche s’intéresse à la combinaison des deux. Elle a été dirigée par la psychologue Masha Remskar, de l’Université de Bath au Royaume-Uni. Cette spécialiste et son équipe ont passé en revue 35 études réalisées sur le sujet.

L’analyse des résultats montre que la pleine conscience lors de l’exercice physique permet d’améliorer le bien-être et la santé mentale, "peut-être plus que l'une ou l'autre approche seule", estiment les auteurs. D’après eux, la pleine conscience peut aider à briser les blocages liés à la pratique d’un exercice physique, en aidant les gens à trouver la motivation pour commencer, tout en leur permettant de supporter les éventuelles douleurs, l’inconfort ou les sentiments d’échec lorsque cela devient difficile.

Bien-être : comment expliquer les bienfaits du sport combiné à la pleine conscience ?

"La pleine conscience est une approche qui peut nous aider à ‘développer’ les forces psychologiques dont nous avons besoin pour faire de l’exercice et être plus en phase avec notre corps, mais aussi à rendre l’exercice plus intéressant et à en reconnaître les bienfaits, développe Masha Remskar. Cela peut être dû au fait qu’être plus attentif nous incite à penser différemment notre mode de vie, nous rend plus tolérants et moins critiques envers nos propres défauts, ce qui peut nous aider à adopter des habitudes saines." Pour cette spécialiste et son équipe, ce travail est une première étape : ils comptent réaliser un essai plus vaste pour analyser les moments optimaux pour combiner exercice et pleine conscience afin d'en tirer le plus de bienfaits.