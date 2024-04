Chiens guides d’aveugle : 4 infos à connaître

L'ESSENTIEL Au vu de la loi, les chiens guides d'aveugles sont considérés comme "des assistants pour les personnes handicapées" et ont le droit d’accéder à tous les lieux publics et aux transports en commun, en compagnie de leurs maîtres.

Les chiens sont formés pendant deux ans, durant lesquels ils apprennent à obéir, éviter des obstacles, traverser un passage piéton... Ils vont ensuite accompagner leur maître pendant 8 à 10 ans, selon leur santé et leurs aptitudes, avant d’être "mis en retraite" et proposé à l’adoption. Coût total jusqu'à sa retraite : 25.000 euros.

Labrador, Berger allemand... En France, six races de chiens "de grand gabarit" sont couramment éduquées pour devenir des guides pour non-voyants.

"Un soutien émotionnel indispensable dans la vie quotidienne de leur maître ou maîtresse." À l’occasion de la Journée internationale du chien guide, ce mercredi 24 avril, la Fédération française des associations de chiens guides d’aveugles (FFAC) fait le point sur ces précieux acolytes, dont le rôle est encore méconnu.

Les chiens guides sont autorisés partout

En France, rappelle la FFAC dans un communiqué, "l’accès des chiens guides d’aveugles est protégé par la loi", en l’occurrence, la "loi handicap" du 11 février 2005, ainsi que le Code de la santé publique. Considérés comme "des assistants pour les personnes handicapées", les animaux ont le droit d’accéder à tous les lieux publics et transports en commun, en compagnie de leurs maîtres.

Reste que des personnes accompagnées de chiens guides se voient encore trop souvent décliner l’entrée dans certains établissements : l’Observatoire de l’accessibilité́ des chiens guides et d’assistance (OBAC) a recensé en 2022 pas moins de 167 refus d’accès (120 bénéficiaires, 46 familles d’accueil, un éducateur canin). Et "il s’agit sans doute de la partie émergée de l’iceberg", selon la FFAC... Pour rappel, le fait d’interdire l'accès d’un lieu public aux chiens guides est passible d’une amende de 450 € pour une personne physique et de 2.250 € pour une personne morale.

Le chien guide accompagne son maître pendant 8 à 10 ans

La formation d’un chien d’assistance prend du temps. Tout commence au sein du Réseau des élevages français (REF) de la FFAC, où les chiots sont suivis individuellement et sélectionnés à leurs 2 mois. Jusqu’à leurs 12 mois, ils sont placés dans les familles d’accueil bénévoles dont la mission est de socialiser ces chiots selon certains principes éducatifs comme la propreté, l’obéissance de base, un bon comportement en famille et à l’extérieur... De 12 à 24 mois, direction le centre d’éducation, où les chiens apprennent à obéir, éviter des obstacles, marcher sur les trottoirs, traverser un passage piéton... "Ils apprennent jusqu’à 50 ordres différents", précise la FFAC.

Par la suite, si le chien guide obtient son Certificat d’aptitude au guidage (CAG), il est remis à une personne aveugle ou malvoyante. Les deux forment alors une "équipe" – à ce jour, plus de 6.300 binômes de ce type ont été créés dans le pays par les associations dédiées. Le chien guide va accompagner son maître ou sa maîtresse pendant 8 à 10 ans, en fonction de sa santé et de ses aptitudes, avant d’être "mis en retraite" et proposé à l’adoption, soit à son maître ou à sa famille, soit à une autre famille dite "de retraite".



Chien guide : un coût total de 25.000 euros jusqu’à sa retraite

Frais d’élevage, formation spécifique des éducateurs, soins vétérinaires... "Le coût total pour éduquer et prendre en charge un chien d’assistance jusqu'à sa retraite est de 25.000 euros", affirme la FFAC. Grâce à la "mobilisation" des associations et la "générosité du grand public", environ 220 chiens guide sont néanmoins remis gratuitement chaque année à des personnes souffrant de déficience visuelle qui en ont fait la demande.

Six races de chiens peuvent devenir guides

En France, six races de chiens sont couramment éduquées pour devenir des guides pour non-voyants : le Labrador, le Labrador croisé Golden, le Golden Retriever, le Berger Allemand, le Saint-Pierre, ou encore le Caniche Royal. Et pour cause, "ces chiens sont de grand gabarit".