Handicap : 43% des personnes concernées estiment que leur situation s'est dégradée

Mené auprès de 3467 personnes concernées (directement ou indirectement) par le handicap et dévoilé deux ans jour pour jour après l'élection d'Emmanuel Macron, le 2e baromètre Ifop-APF France Handicap révèle que 74% des personnes en situation de handicap et leurs proches se disent révoltées par la la situation économique et sociale actuelle en France. Dans une même proportion, elles ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour changer la donne.

Alors que le gouvernement avait déclaré qu'améliorer la situation des personnes handicapées serait l'une des "priorités" l'enquête soulève un fort taux d'insatisfaction auprès des principaux concernés : 43% des personnes interrogées estiment que leur situation s'est dégradée par rapport au précédent quinquennat, 51% trouvent qu'elle n'a pas évolué et seulement 6% estiment qu'elle s'est améliorée.

8 personnes handicapées sur 10 en situation de précarité

La plus grosse source de méfiance reste le manque de dispositifs d'accessibilité : 90% des sondés ne font pas confiance au président pour améliorer l’accessibilité au logement et 87% ne croit pas à la politique du gouvernement pour améliorer l’accès aux lieux publics et aux transports.



L'enquête révèle par ailleurs un indice élevé de précarité chez les personnes en situation de handicap. Alors qu'on compte 2 millions de personnes en situation de handicap sous le seuil de pauvreté, plus de 8 personnes sur 10 déclarent s'en sortir difficilement avec les ressources de leur foyer.



Sur ce point non plus, les répondants ne comptent pas sur l'action du gouvernement, puisque 92 % affiche leur scepticisme quant à la volonté d'Emmanuel Macron de mettre un plan en place pour lutter contre la pauvreté des personnes en situation de handicap.

Face à cette situation préoccupante, APF France handicap se mobilise du 7 au 14 mai 2019 et lance une opération itinérante en caravane baptisée "En route pour nos droits !", afin de faire entendre les revendications des personnes en situation de handicap et de leurs proches.