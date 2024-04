Dengue : les cas importés multipliés par 10 dans l’Hexagone

L'ESSENTIEL Entre le 1er janvier et le 19 avril 2024, 1.679 cas de dengue importée ont été notifiés versus 131 sur la même période en 2023.

La majorité des cas (82 %) revenaient des Antilles Françaises, où une épidémie est en cours depuis mi-2023.

Santé publique France appelle les professionnels de santé et les voyageurs à la vigilance.

Le nombre de cas importés de dengue dans l’Hexagone - en augmentation depuis la mi-2023 - a atteint "des chiffres sans précédent" lors des premiers mois de 2024. La forte présence de cette maladie transmise par les moustiques tigres inquiète les autorités, d’autant plus que l’insecte est désormais implanté dans 78 départements métropolitains.

Dengue : plus de 1.600 cas importés depuis le début de l’année

Les autorités ont enregistré 1.679 cas de dengue importés entre le 1er janvier et le 19 avril 2024, contre 131 sur la même période en 2023. "La majorité des cas (82 %) revenaient des Antilles Françaises, où une épidémie est en cours depuis mi 2023", précise Santé Publique France dans son bilan publié le 23 avril 2024.

Les Antilles, comme le reste des Amériques, connaissent en effet une vague importante de cas de dengue. Au cours du premier trimestre, le taux d’incidence cumulé dans cette région était de 451 cas pour 100.000 habitants. C’est "3 fois plus qu’à la même période en 2023 et 5 fois plus que la moyenne de cas sur cette période pendant les 5 dernières années", ajoutent les autorités sanitaires.

Dengue : les bons gestes à avoir pour éviter les transmissions

Face à l’épidémie de dengue qui sévit en Martinique et Guadeloupe ainsi que l’augmentation importante du nombre de cas importés en métropole, Santé publique France appelle à la vigilance des professionnels de santé et des voyageurs. Elle rappelle ainsi les bons gestes à suivre pour éviter les piqûres des moustiques dans les régions infectées :

porter des vêtements amples et couvrant ;

utiliser des répulsifs anti-moustiques cutanés ;

utiliser des ventilateurs ;

dormir sous une moustiquaire ;

brancher des diffuseurs électriques ;

utiliser des serpentins à l’extérieur.

De plus, pendant les 15 jours suivant l'arrivée d’une zone touchée par la dengue, il est également conseillé de :