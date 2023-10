Dengue : un enfant de 9 ans meurt en Martinique

L'ESSENTIEL La Martinique et la Guadeloupe sont placées en phase épidémique de la dengue depuis mi-aout.

Au cours des 15 derniers jours, 3 personnes, dont un garçon de 9 ans, sont décédées de la maladie en Martinique.

L'île antillaise a dépassé le seuil des 1.000 cas hebdomadaires de dengue, la semaine dernière.

La dengue, maladie virale transmise à l’Homme par des moustiques du genre Aedes, est en phase épidémique en Martinique et en Guadeloupe depuis mi-août. Malgré les mesures de prévention, la maladie progresse sur les deux îles. Depuis le 18 septembre, trois personnes, dont un enfant, en sont décédées sur le sol martiniquais.

Dengue en Martinique : 3 morts en 15 jours

L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Martinique a précisé dans un communiqué de presse transmis dans la soirée du jeudi 5 octobre que selon des informations obtenues par Santé Publique France, ces trois morts sont "directement imputables à la dengue après examen médical collégial".

La plus jeune des victimes avait 9 ans et habitait dans la commune des Anses-d'Arlet dans le sud de l'île. Le maire de la commune, Eugène Larcher a confié à l’AFP que l’élève de CM1 était décédé cette semaine après plusieurs jours d'hospitalisation. Il a ajouté : "nous avons mis en place une cellule psychologique d'écoute" au sein de l'établissement scolaire du garçon. Les autorités sanitaires et l'ARS ont été averties et des opérations de démoustication sont en cours sur la commune.

Selon le dernier bulletin hebdomadaire de Santé Publique France sur la situation dans les Antilles, la Martinique a dépassé les 1.000 cas de dengue par semaine la semaine dernière. L’ARS précise dans sa communication : "depuis le début de l'épidémie, on comptabilise treize cas graves, dont six décès".

Dengue : quels sont les symptômes à repérer ?

Selon l’ARS de Martinique, le premier symptôme révélateur de la maladie tropicale est l’apparition brusque d’une fièvre. Elle s’accompagne généralement d’un ou plusieurs de ces signes :

des douleurs articulaires et/ou musculaires ;

des maux de tête ;

une sensation de grande fatigue ;

des éruptions cutanées : des petits boutons qui grattent peu.

La dengue étant une infection bénigne dans la majorité des cas, ces symptômes s’estompent le plus souvent en 2 à 5 jours. Toutefois, elle peut prendre une forme grave. "Dans 2 à 4 % des cas, il peut y avoir évolution vers une forme sévère (2 à 5 jours après le début des symptômes). Le patient peut alors développer des signes de gravité", précise l’ARS Martinique.

L'organisme appelle ainsi les patients à consulter rapidement un médecin si au delà du 4e jour de l'infection, ils présentent :

une baisse brutale de la température ;

des douleurs s’accentuant dans le ventre ou dans la poitrine ;

des diarrhées ou des vomissements persistants ;

des malaises avec ou sans perte de connaissance ;

des saignements du nez et/ou des gencives ;

une toux ;

des difficultés respiratoires ;

une somnolence anormale.

La récupération de la dengue est par ailleurs assez éprouvante. "La dengue est une maladie très fatigante. Il faut compter entre 15 jours et 3 semaines pour récupérer", avait expliqué Sylvie, habitante de Martinique qui a contracté la dengue en avril 2023, à Pourquoi Docteur. "En plus, comme tu ne manges pas, car tu n'as pas d’appétit, tu ne regagnes pas de force. C’est un cercle vicieux."