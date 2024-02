Dengue : le virus provoque une érection de 18h à un ado

L'ESSENTIEL Des médecins du Burkina Faso ont rapporté le cas d'un adolescent infecté par la dengue ayant présenté une érection pendant 18 heures.

Il s'agit du premier lien rapporté entre le virus et le priapisme artériel.

Le jeune patient a été soigné et n'a gardé aucune séquelle de cette érection prolongée.

Fièvre, douleurs abdominales sévères, vomissements persistants, fatigue… Voici la liste des symptômes de la dengue. Le priapisme artériel - érection spontanée et prolongée sans excitation sexuelle - pourrait les rejoindre.

Des médecins du Burkina Faso ont rapporté dans la revue Urology Case Reports du mois de mars 2024, le cas d’un patient de 17 ans touché par la dengue qui a eu une érection pendant plus de 18 heures.

Dengue : le virus pourrait causer un priapisme

Le patient, surnommé A.S, a été hospitalisé au service de néphrologie pendant cinq jours pour une nécrose tubulaire aiguë ischémique et pigmentaire (forme d'insuffisance rénale,NDLR) liée à la dengue sévère qu’il avait contractée. Pendant l’hospitalisation, les professionnels de santé ont remarqué que l’adolescent de 17 ans avait une "érection non-douloureuse et persistante" et "produite spontanément sans aucune stimulation sexuelle, sans aucune notion de traumatisme ou de facteur déclencheur". Elle a duré plus de 18 heures.

Pour les professionnels de santé, ce trouble rare, appelé priapisme artériel, a été provoqué par la présence du virus dans les vaisseaux sanguins du pénis. Il aurait entraîné une fuite de plasma dans l'organe. "Ces fuites vasculaires et manifestations hémorragiques, lorsqu'elles surviennent dans les artères caverneuses, peuvent court-circuiter les artères hélicines en passant directement d'une artère caverneuse aux tissus des corps caverneux. Cela entraînera un flux sanguin artériel non régulé dans les corps caverneux, provoquant un priapisme à haut débit", expliquent les experts dans leur article.

Érection prolongée : le patient n'a pas de séquelle

Pour tenter de mettre fin à cette érection prolongée, les docteurs ont décidé de poser un sac de glace sur le membre gonflé. Le pénis est revenu à sa taille normale en 48 heures. Le malade a également reçu des médicaments antiviraux pour lutter contre la dengue.

L'équipe médicale a revu l'adolescent à nouveau 3 mois et 6 mois après son hospitalisation. Il n'a alors exprimé aucune plainte. Il était en bonne santé et capable d'avoir des érections normales sans aucun problème.

La situation un peu gênante du patient se révèle être le premier cas rapporté de priapisme artériel lors d’une infection à la dengue. "À notre connaissance, aucune association de ce type n'a déjà été décrite dans la littérature", écrivent les auteurs. Ils ajoutent : "ce cas nous offre une occasion unique d'approfondir notre compréhension des interactions complexes entre la dengue et le priapisme, repoussant les limites de notre expertise médicale". Il faudrait, selon eux, mener d'autres études pour comprendre les mécanismes en jeu et les implications cliniques potentielles.