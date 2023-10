Dengue : un premier cas autochtone repéré en Île-de-France

L'ESSENTIEL Un cas autochtone de dengue a été détecté en île-de-France. Il s'agit d'une personne résidant à Limeil-Brévannes (94).

On parle de cas autochtone lorsque la personne contracte la maladie sans avoir voyagé en zone d’endémicité dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes.

Deux campagnes de démoustication successives sont menées au niveau de Limeil-Brévannes.

Au début du mois d’octobre, l’OMS mettait en garde contre “la pression supplémentaire” que pourrait exercer la dengue “à l'avenir dans de très nombreuses grandes villes” d’Europe. Endémique aux pays tropicaux, l’infection, due au virus de la dengue (DENV) et transmise par la piqûre de moustiques tigres, commence à se faire en effet plus présente sur notre continent. L’ARS île-de-France a révélé dans un communiqué publié le 17 octobre qu’un premier cas de dengue a été identifié dans le Val-de-Marne.

Dengue : un premier cas autochtone dans le nord de la France

L'ARS Île-de-France a reçu le 11 octobre 2023 le signalement d’un cas de dengue concernant une personne résidant à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne). L’organisme précise dans son communiqué que l’enquête menée a confirmé qu’il s’agissait du 1er cas autochtone en Île-de-France.

"Si des cas autochtones ont déjà été identifiés sur le territoire métropolitain, il s’agit du premier cas en Île-de-France", ajoute l’ARS. Un cas est défini comme autochtone lorsque le malade a contracté l’infection sans avoir voyagé en zone d’endémicité dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes.

La pression de la dengue en France métropolitaine semble de plus en plus importante. En 2022, l’Hexagone a enregistré plus de cas de transmissions autochtones qu’au cours de la période 2010-2021 (66 cas contre 48).

Dengue : deux campagnes de démoustication en Val-de-Marne

Face à cette infection, l’ARS Île-de-France a pris des mesures de lutte anti-vectorielle renforcées. Deux campagnes de démoustication ont entre autres été programmées dans deux zones localisées de Limeil-Brévannes : la première s’est déroulée dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 octobre, la seconde est planifiée dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21.

De plus, l’agence conseille aux personnes de la région touchée de se protéger des piqûres (port de vêtements amples, répulsifs à moustiques…), notamment en cas de survenue de symptômes de la dengue (forte fièvre, nausées, courbature, fatigue…).

Il est également préconisé de ranger à l’abri de la pluie tout ce qui peut contenir de l’eau (seaux, arrosoirs), bâcher hermétiquement ou recouvrir d’une moustiquaire les réserves d'eau (fût, bidon, piscine), nettoyer régulièrement les gouttières afin de limiter les lieux de reproduction et de vie des moustiques.