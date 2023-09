Moustique tigre : 4 conseils pour éviter la piqûre

L'ESSENTIEL Le moustique tigre est présent dans la majorité des départements français, or il peut transmettre des maladies.

Pour réduire le risque de piqûre, il faut supprimer toutes les eaux stagnantes autour de chez soi.

Il est aussi primordial de se protéger en portant des vêtements clairs et amples, en utilisant du répulsif et une moustiquaire.

Le moustique tigre est présent presque partout en France. D’après le ministère de la santé, l’insecte est installé dans 71 départements métropolitains. Ce moustique rayé blanc et noir s’est développé depuis 2004 dans l’Hexagone. Les régions les plus touchées sont celles du Sud de la France, comme la Corse, le Var ou l’Hérault, mais aussi les Landes, les Hauts-de-Seine, Paris et le Rhône.

Moustique tigre : pourquoi cet insecte inquiète ?

Le moustique tigre est originaire d’Asie. Son installation en France suscite des inquiétudes car il est vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le virus zika. Pour l’heure, il n’y a pas de circulation active de ces maladies en France, mais l’Anses précise que "la survenue de cas secondaires dits ‘autochtones’ (contractés sans voyage) peuvent se déclarer suite au retour de cas ‘importés". "Des personnes porteuses du virus en provenance de l’étranger peuvent en effet transmettre le virus à une autre personne à l’occasion d’une piqûre de moustique tigre", prévient l’agence. Pour limiter le risque, il est primordial de lutter contre le moustique tigre et d'éviter la piqûre.

Piqûre de moustique : protéger sa maison pour réduire le risque

La première recommandation de l’Anses pour limiter les risques de piqûre est de limiter la prolifération du moustique tigre. Cet insecte est plutôt sédentaire : il vit dans un rayon de 150 mètres. Pour ne pas se faire piquer, il faut limiter sa présence autour de chez vous, et donc l’empêcher de se reproduire. "Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs, précise la Préfecture des Deux-Sèvres. Au contact de l’eau (même en petites quantités), ils donnent des larves."

Pour limiter la reproduction du moustique tigre, il faut donc faire la chasse aux eaux stagnantes. Cela implique de ranger tout ce qui pourrait contenir de l’eau stagnante, comme des brouettes, seaux, pots ou cendriers. Après chaque pluie, il est important de vérifier que l’eau ne s’est pas accumulée dans les coupelles de fleur, les plis de bâche, les gamelles pour animaux, etc. Si vous voulez préserver les fleurs de la sécheresse, il est conseillé de mettre du sable dans les coupelles "afin de conserver l’humidité sans qu’il y ait d’eau stagnante", suggère l’Anses. Il est aussi important d’entretenir les gouttières pour vérifier que les eaux s’écoulent correctement et de recouvrir les récupérateurs d’eau de pluie d’une moustiquaire.

Trois conseils pour éviter les piqûres de moustique au quotidien ?

En dehors de la maison, l’Anses donne trois conseils pour réduire le risque de piqûre. Le port de vêtements adaptés est la première astuce : ils doivent être longs, amples et clairs. La longueur est importante pour s’assurer que vos poignets, bras et chevilles sont protégés. Quant à la couleur, des vêtements foncés retiennent la chaleur, ce qui attire les moustiques, ainsi, des couleurs claires comme le blanc sont moins attractives. Enfin, les vêtements amples limitent la probabilité d’être piqué à travers le tissu.

Ensuite, l’Anses conseille d’utiliser des répulsifs cutanés, en demandant conseil, si besoin, à un pharmacien ou à un médecin. "Ils s’utilisent directement sur les parties découvertes du corps, complète le site Vidal. L'application sur le visage doit être effectuée sans application directe. Il faut privilégier l'application le matin et le soir, périodes où les insectes vecteurs de maladies sont les plus actifs." En revanche, l’Anses rappelle que les bracelets anti-moustiques, qui contiennent des substances chimiques qui éloignent les insectes, ont engendré plusieurs cas de brûlures. "L'Agence recommande de proscrire le port de ces bracelets chez les nourrissons et les jeunes enfants", note-t-elle.

Enfin, l’agence conseille d’utiliser des moustiquaires dans son intérieur. Cela peut être pour protéger les fenêtres, certaines pièces ou en suspension au-dessus du lit. Si malgré toutes ces précautions, vous observez un moustique tigre, il faut le signaler sur le site Signalement moustique.