Nos smartphones sont-ils efficaces pour faire fuir les moustiques ?

L'ESSENTIEL L'odeur est le principal sens par lequel les moustiques détectent leurs cibles.

Des applications assurent pouvoir éloigner les moustiques grâce à des fréquences sonores. Mais elles ne seraient pas assez puissantes selon des études.

Il est préférable de privilégier la prévention classique : le port de vêtements amples couvrants et des moustiquaires.

Dengue, paludisme, Zika, virus du Nil... les maladies transmises par les moustiques représentent plus de 17 % des maladies infectieuses dans le monde. Certaines d'entre elles peuvent avoir des conséquences graves sur la santé, voire entrainer des décès. Pour réduire les risques de transmission de ces pathologies, il est essentiel d'éloigner les femelles moustiques, les seules à piquer.

Pour y parvenir, de nombreux répulsifs sont disponibles sur le marché, tels que des sprays, des crèmes et des lotions à appliquer sur la peau ou encore des diffuseurs électriques. Néanmoins, il convient de ne pas en abuser, car les produits chimiques présents dans leur composition peuvent avoir des effets indésirables s'ils sont utilisés de manière excessive. Ainsi, certaines personnes se tournent vers des applications pour éloigner les moustiques. Mais, est-ce vraiment efficace ?

Moustique : un répulsif 2.0 grâce au smartphone ?

Certaines applications "anti-moustiques" indiquent diffuser des fréquences sonores semblables aux battements d'ailes des moustiques mâles ou des libellules, capables d'éloigner les moustiques femelles. Les développeurs de ces répulsif 2.0 assurent que les moustiques femelles cherchent à les éviter car ces ondes indiquent la présence de prédateurs ou sont associées à des signaux d'accouplement.

Cependant, il n'existe pas suffisamment de preuves scientifiques pour confirmer l'efficacité de ce type de répulsif. Des études ont montré que les ondes nécessaires pour repousser les moustiques femelles sont trop puissantes pour être reproduites par un smartphone. De plus, les moustiques femelles se basent principalement sur les odeurs corporelles pour détecter leurs proies. Ce qui rend les ondes sonores moins efficaces comme moyen de prévention des piqûres.

Piqûre de moustique : la prévention « classique » reste la plus recommandée

L'utilisation de protections individuelles, telles que des vêtements amples couvrants et des moustiquaires est recommandée. De plus, l'utilisation de répulsifs anti-moustiques reste un outil efficace pour repousser les insectes. Ces produits contiennent des substances qui interfèrent avec les capteurs olfactifs des moustiques, les empêchant ainsi de détecter et de piquer les personnes protégées. Il existe différents types de répulsifs, tels que les sprays, les lotions et les bracelets, qui peuvent être utilisés selon les préférences et les besoins de chacun.

Dans les zones endémiques, l'utilisation de moustiquaires traitées avec des insecticides peut également être bénéfique, en particulier pendant la nuit lorsque ces insectes piquants sont les plus actifs. De plus, il est important de vider les récipients d'eau stagnante où les moustiques peuvent se reproduire, tels que les pots de fleurs et les gouttières.