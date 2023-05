Piqûres de moustique : pourquoi démangent-elles autant ?

L'ESSENTIEL Les piqûres de moustiques sont dues aux femelles qui ont besoin de sang pour la production de leurs oeufs.

La sensation de démangeaison est à son apogée après deux ou trois minutes, le grattage active les circuits du plaisir du cerveau.

Plus on se gratte et plus la démangeaison s'intensifie, il existe quelques astuces pour l'apaiser.

Les piqûres de moustiques sont un des fléaux estivaux. Outre le bourdonnement de ces insectes qui nous empêche de dormir, la menace de se faire piquer et la perspective de démangeaisons désagréables nous inquiète. Pourquoi les piqûres de moustiques grattent-elles autant ?

La salive des moustiques femelles est responsable

Les moustiques sont des pollinisateurs qui se nourrissent du nectar des fleurs. Pour obtenir les nutriments nécessaires aux moustiques femelles, qui sont les seules à piquer, pour pondre leurs œufs, elles ont besoin d’une autre source alimentaire : le sang.

Lorsqu’elles enfoncent leur trompe dans notre peau, elles injectent de la salive, qui a une fonction anticoagulante : elle facilite le pompage du sang. C'est cette salive qui fait réagir le corps. En effet, pour se protéger de cette attaque par un corps étranger, notre système immunitaire sécrète une substance appelée histamine (comme en cas d'allergie), qui provoque rougeur et gonflement, ainsi qu'une sensation de démangeaison.

Le pic de démangeaison survient après 2 ou 3 minutes

L'envie de se gratter commence généralement après environ trente secondes, culmine après deux ou trois minutes et se dissipe après dix minutes. Alors idéalement, il faut résister à l'envie de se gratter pour éviter que la piqûre ne nous gêne vraiment.

Mais ce conseil n’est pas évident à suivre car se gratter réduit les démangeaisons et soulage la douleur, du moins sur le moment. Des chercheurs américains ont démontré que frotter la piqûre active les circuits du plaisir et de la récompense de notre cerveau. On devient « accro » au soulagement que procure le grattage. Le problème est que plus on se gratte, plus les démangeaisons persistent et s'intensifient ! Il existe même un risque de provoquer des lésions cutanées.

Comment empêcher la démangeaison ?

Pour éviter cette situation, il existe quelques conseils. Le plus célèbre consiste à mettre un glaçon sur le bouton pour engourdir les terminaisons nerveuses. D'autres produits sont efficaces, comme le citron, le vinaigre de cidre, l'huile essentielle de lavande ou encore le gel d'aloe vera.

Si vous n’avez rien de tout cela à votre portée, tentez de gratter autour du bouton au lieu du bouton lui-même : cela vous soulagera sans risquer d’augmenter sa taille initiale.