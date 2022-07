Comment apaiser la peau après les piqûres de moustiques ?

L'ESSENTIEL Seules les moustiques femelles piquent.

Le moustique nous pique pour ingurgiter du sang, qui permet de nourrir ses œufs.

En été, les moustiques envahissent nos maisons, nos bureaux ou encore les parcs. Chaque année, à la même période, ces nuisibles sont redoutés en raison de leur bruit agaçant mais également à cause de leurs piqûres, par lesquelles ces insectes peuvent nous transmettre des maladies virales et parasitaires.

Après que la trompe des moustiques ait pénétré notre peau, des boutons surviennent au niveau de la piqûre. Ces derniers s’accompagnent de démangeaisons, de rougeurs et même de douleurs désagréables. Ces réactions sont souvent bénignes et disparaissent spontanément au bout de quelques jours. Mais, il existe des méthodes naturelles pour apaiser notre peau et nous soulager.

Le citron

Parmi les remèdes qui fonctionnent, on retrouve le citron. Cet aliment renferme des propriétés anti-infectieuses, antibactériennes et antivirales. Son jus, qui contient des acides naturels, permet d’atténuer les démangeaisons. Pour réaliser cette astuce, il convient d’imbiber un coton de jus de citron et de tamponner la piqûre de moustique avec le coton.

Le gel d’aloe vera

Le gel d’aloe vera est réputée pour ses vertus anti-inflammatoires, hydratantes, cicatrisantes et adoucissantes. Tout comme le citron, son utilisation va calmer les démangeaisons et désinfecter la piqûre. Pour l’utiliser, il est conseillé d’appliquer le gel d’aloe vera directement sur la zone corporelle piquée par l’insecte.

Un glaçon

Le froid a de nombreux effets bénéfiques sur le corps. Appliquer un gant de toilette rempli de glaçons ou une compresse imbibée d’eau froide sur la piqûre permet d’anesthésier la peau. En clair, ce remède permet d’apaiser la douleur et de diminuer la sensation de démangeaisons.

Le vinaigre de cidre

Le vinaigre de cidre est un antiseptique naturel. Il prévient l’inflammation et atténue l’envie de se gratter. Pour l’appliquer sur la peau, il est recommandé de verser quelques gouttes du produit sur une compresse et de le placer ensuite sur la piqûre.