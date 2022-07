Connaissez-vous l’astuce de la feuille pour éloigner les moustiques ?

L'ESSENTIEL Trois espèces de moustiques sont majoritaires en France : Aedes, Culex et Anophèles.

Le moustique tigre est reconnaissable aux rayures noires et blanches qu’il porte.

Il est présent depuis 2004 sur le territoire français.

Une piqûre indolore, un bouton qui apparaît et des démangeaisons gênantes : il est difficile d’échapper aux moustiques. Pour éviter qu’ils ne nous piquent, il faut prendre quelques précautions : des vêtements longs et amples, fermer les fenêtres lorsqu’on allume les lumières le soir ou utiliser des répulsifs. Mais pour passer un été paisible sans piqûre de moustique, il existe une autre solution, simple et économique.

Attirer les moustiques pour mieux les piéger

Il vous faut une feuille de papier A4, 75 grammes de sucre, 3 cuillères à soupe de miel, de l’eau et trois morceaux de ficelle. D’abord, il faut réaliser un sirop en faisant cuire l’eau, le miel et le sucre à feu doux pendant 5 min. Pendant ce temps-là, coupez la feuille en trois bandes, dans le sens de la longueur. Ensuite, badigeonnez chacune de ces bandes avec le mélange miel-sucre-eau. À l’aide d’une paire de ciseaux ou avec un cure-dent, réalisez un petit trou en haut de chacune des bandes afin d’y faire passer le morceau de ficelle. Ensuite, vous n’avez plus qu’à accrocher ces bandes près des fenêtres. Le sucre va attirer les moustiques et les mouches par la même occasion, et ils resteront collés.

De l’importance de se protéger des moustiques

Si les piqûres sont désagréables, se protéger des moustiques est surtout une manière de préserver sa santé. Certaines espèces peuvent propager des virus, qui génèrent des infections sévères. Les moustiques Aedes aegypti et Aedes albopictus, aussi appelé moustique tigre, transmettent le chikungunya, le virus Zika, la dengue, la fièvre jaune, l’encéphalite jaune ou encore la fièvre du Nil. Dans certaines zones, ces maladies sont endémiques. Dans ce cas, des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires. L’Assurance maladie recommande de porter des vêtements légers et couvrants, soit des hauts à manches longues et des pantalons, avec des chaussures fermées, et de mettre du répulsif cutané sur les parties dénudées. Une moustiquaire doit aussi être placée dans la chambre.

Une élimination "à la source"

Tous les moustiques ne piquent pas : seules les femelles le font. "La piqûre intervient après l’accouplement, une fois la femelle fécondée, précise l’Anses. Le sang prélevé lors de la piqûre constitue une source de protéines pour permettre le développement des œufs." Mais ces insectes se nourrissent aussi du nectar des fleurs. La ponte se fait dans des endroits où il y a de l’eau, comme les gouttières, les vases, les arrosoirs pleins, etc. Pour se protéger, il faut aussi agir à la source et éliminer toutes les eaux stagnantes présentes dans les jardins.