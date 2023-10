La Dengue pourrait bientôt être une menace pour l’Europe, selon l'OMS

L'ESSENTIEL La dengue pourrait se propager dans davantage de zones géographiques comme le sud des États-Unis, le sud de l'Europe et de l'Afrique.

Cela est dû en partie au réchauffement climatique car la hausse des températures permet aux moustiques tigres de vivre dans ces zones.

Selon l'OMS, les pays doivent se préparer à faire face à cette maladie.

"Nous devons parler de la dengue de manière beaucoup plus proactive, explique Jeremy Farrar, scientifique en chef au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à Reuters. Nous devons vraiment préparer les pays à faire face à la pression supplémentaire qui s'exercera à l'avenir dans de très nombreuses grandes villes."

Dengue : le réchauffement climatique profite aux moustiques et à la maladie

La dengue est une infection tropicale due au virus de la dengue (DENV) et transmise à l’être humain par piqûre de moustiques tigres infectés. Mais l’instance de santé s’inquiète. Depuis 2000, les taux d'incidence de la maladie ont déjà été multipliés par huit et il y a de plus en plus de cas autochtones dans des zones non-endémiques. L'une des principales raisons de cette forte progression, selon Jeremy Farrar ? La hausse des températures due au réchauffement climatique rend certaines régions plus viables pour les moustiques et donc plus propices à la transmission de la dengue. Pour l'expert, les régions les plus à risque d'enregistrer une hausse des cas autochtones de dengue sont le sud des États-Unis, le sud de l'Europe et certains pays d'Afrique.

"Les soins cliniques sont vraiment intensifs et nécessitent un ratio élevé d'infirmières par patient, développe Jeremy Farrar. Je m'inquiète vraiment de voir ce problème prendre de l'ampleur en Afrique subsaharienne.”

Depuis mi-août, la Martinique et la Guadeloupe sont placées en phase épidémique de la dengue. Au cours des 15 derniers jours, 3 personnes, dont un garçon de 9 ans, sont décédées de la maladie en Martinique.

Dengue : deux milliards et demi de personnes à risque

En 2010, les 2 premiers cas autochtones de dengue ont été recensés en 2010 en Europe. Près de dix ans plus tard, en 2019, le moustique tigre, vecteur de l'infection, était implanté dans 51 départements français. C'est cette forte présence de l'insecte qui accroit les risques potentiels d'épidémie dans les années à venir. Selon l’Institut Pasteur, deux milliards et demi de personnes vivent aujourd’hui dans des zones à risque.

Les symptômes de la dengue apparaissent habituellement 4 à 10 jours après l’infection et durent de 2 à 7 jours. Il s’agit :

d'une forte fièvre ;

de céphalées intenses ;

de nausées ;

de vomissements ;

de douleurs musculaires et articulaires ;

de gonflement des ganglions ;

d’éruptions cutanées.

L’OMS indique que la plupart des malades ont des symptômes légers ou sont asymptomatiques et se rétablissent en 1 à 2 semaines. Mais dans de rares cas, la dengue peut être grave et entraîner la mort.

Pour limiter le risque d’être touché par la dengue, il faut se protéger des piqûres de moustique et limiter les zones d’eau stagnante à proximité de son domicile, lieux privilégiés de ces insectes pour se reproduire.