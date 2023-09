Dengue : une épidémie virulente frappe les Antilles

L'ESSENTIEL La dengue est une maladie virale qui peut provoquer différents symptômes comme une forte fièvre, des nausées, des vomissements ainsi que des maux de tête.

Les moustiques sont le principal vecteur de la dengue.

De nombreux cas de dengue ont été enregistrés dans les Antilles, en particulier en Guadeloupe et en Martinique.

L’épidémie de dengue continue de se propager aux Antilles, en particulier en Guadeloupe et en Martinique. Dans son dernier bulletin épidémiologique publié le 8 septembre, Santé publique France a indiqué que "l’ensemble des indicateurs de suivi de la dengue poursuivent leur progression", dans les deux départements.

Dengue : 17 personnes hospitalisées en Guadeloupe et en Martinique

Également appelée grippe tropicale, la dengue est une pathologie virale, qui se transmet à l’homme par le biais d'une piqûre de moustique du genre Aedes. Au cours de la semaine du 28 août au 3 septembre, 600 cas cliniquement évocateurs de dengue ont été signalés en Guadeloupe, et 770 en Martinique. Concernant les hospitalisations, 17 personnes ont été prises en charge dans les deux départements. Au total, six morts ont été enregistrés depuis le début de l’année 2023 en Guadeloupe et en Martinique.

Des cas de dengue ont aussi été identifiés à Saint-Martin (un cas confirmé) et à Saint-Barthélemy (trois cas confirmés). Comme l’a précisé Santé publique France, la situation épidémiologique est "calme" sur ces deux îles, mais reste suivie avec attention par les autorités sanitaires.

Fièvre, maux de tête, nausées… Comment reconnaître la dengue ?

La dengue se caractérise par l’apparition brutale d’une forte fièvre associée à des maux de tête, des nausées, des vomissements, des douleurs articulaires et musculaires ainsi que d’une éruption cutanée. "Au bout de trois à quatre jours, une brève rémission est observée, puis les symptômes s’intensifient - des hémorragies conjonctivales, des saignements de nez ou des ecchymoses pouvant survenir - avant de régresser rapidement au bout d’une semaine. La guérison s’accompagne d’une convalescence d’une quinzaine de jours. La dengue classique, bien que fort invalidante, n’est pas considérée comme une maladie sévère comme l’est la dengue hémorragique", a décrit l’Institut Pasteur sur sa plateforme en ligne.

Dans de rares cas, une complication peut cependant survenir : la dengue hémorragique. Cette forme grave de la maladie se traduit par une fièvre persistante ainsi que des hémorragies multiples (gastro-intestinales, cutanées et cérébrales).