Dengue : 13 cas confirmés en Martinique

L'ESSENTIEL 13 nouveaux cas de dengue ont été identifiés en Martinique depuis le 3 février 2023.

Un foyer actif a été repéré au quartier de Belfond (Sainte-Anne).

En cette période de recrudescence de la dengue, il est important de se protéger contre les piqûres de moustiques et de lutter contre la prolifération de ces insectes.

La Guyane n’est pas le seul département à devoir faire face à la dengue. L’agence régionale de santé (ARS) de Martinique a indiqué dans un communiqué daté du 17 février 2023, qu’un foyer actif de la maladie a été détecté sur la commune de Sainte-Anne.

Dengue : 13 cas identifiés en Martinique

Selon l’ARS de Martinique, 13 cas de dengue ont été identifiés et confirmés sur l’île depuis le 3 février 2023. Par ailleurs, plus de 120 patients présentant des symptômes évocateurs de la maladie auraient consulté un médecin généraliste au cours des deux dernières semaines.

"Les premières investigations mettent en évidence un foyer actif de dengue au quartier de Belfond (Sainte-Anne), les autres cas étant actuellement considérés comme sporadiques", précise l’organisme de santé. "La surveillance épidémiologique auprès des laboratoires et des médecins sentinelles a été renforcée, et des interventions de lutte sont mises en œuvre depuis le 10 février 2023 autour des cas confirmés, et se poursuivront dans l’application du Programme de surveillance, d’alerte et de gestion des épidémies de dengue", assure-t-il dans son communiqué.

Epidémie de Dengue : les bons gestes pour éviter les moustiques

La dengue est une maladie transmise par les moustiques. Il est donc important de se protéger contre leurs piqûres, d’éliminer les gîtes larvaires potentiels et de consulter immédiatement un médecin en cas d’apparition de symptômes de la dengue. C’est-à-dire si vous avez de la fièvre, des frissons, des courbatures, des maux de tête et des douleurs articulaires après avoir séjourné dans une zone à risque.

Pour détruire les lieux favorisant l’installation des moustiques, il est recommandé de :

éliminer les eaux stagnantes ;

changer l’eau contenue dans les vases 2 fois par semaine ;

couvrir les réserves d’eau avec une toile moustiquaire ;

nettoyer les gouttières régulièrement ;

éliminer les déchets inutiles dans et autour de la maison ;

mettre les pneus et les récipients pouvant contenir de l’eau (seaux, bassines, pots de fleur vides...) à l’abri de la pluie.

Pour vous protéger, des piqûres des moustiques pouvant transmettre le virus de la dengue, il faut :