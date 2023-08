Dengue : deux cas autochtones détectés dans les Bouches-du-Rhône

L'ESSENTIEL Du 1er mai au 4 août 2023, 256 cas de dengue ont été recensés en France métropolitaine.

À Gardanne (Bouches-du-Rhône), deux cas autochtones ont été détectés le 2 août dernier.

Pour éviter la propagation du virus, la démoustication et la surveillance a été renforcée dans le quartier où le couple contaminé, qui est aujourd’hui guéri, réside.

256. C’est le nombre de cas de dengue enregistrés en France métropolitaine du 1er mai au 4 août 2023, selon les chiffres de Santé publique France. Parmi les régions les plus touchées, on retrouve l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie ou encore la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le 2 août dernier, à Gardanne, deux premiers cas autochtones de dengue ont été identifiés dans les Bouches-du-Rhône depuis le début de la surveillance saisonnière cette année. "On parle de cas autochtone quand une personne a contracté la maladie sur le territoire national et n’a pas voyagé en zone contaminée dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes", peut-on lire dans un communiqué de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le couple qui a contracté cette infection, qui se transmet de personne à personne par l’intermédiaire de la piqûre d’un moustique infecté par le virus, est aujourd’hui guéri.

Une démoustication renforcée après la détection des deux cas autochtones de dengue

Pour freiner la propagation de cette infection virale, il convient d’éliminer les moustiques adultes potentiellement infectés pour éviter qu’ils ne piquent une autre personne et supprimer les gîtes larvaires. Pour cela, l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID-Med) a réalisé une démoustication dans un rayon de 200 mètres dans le quartier de lieu de résidence des deux malades (voie publique, jardins privés). Une enquête en porte-à-porte dans le quartier concerné a aussi été menée pour identifier les adultes qui pourraient présenter des symptômes de la dengue. "Les hôpitaux, les médecins libéraux et les laboratoires d’analyse médicale des secteurs concernés sont également mobilisés pour prendre en charge et dépister les personnes qui pourraient présenter les symptômes de la dengue", indique l’ARS.

Dengue : comment se protéger des piqûres de moustiques ?

Dans un premier temps, il convient de limiter la multiplication des moustiques autour de sa maison. Pour cela, il faut ranger à l’abri de la pluie tout ce qui peut contenir de l’eau (sceaux, arrosoirs), vider les coupelles des plantes, bâcher hermétiquement ou recouvrir d’une moustiquaire les réserves d’eau, veiller au bon écoulement des gouttières et ramasser les déchets verts qui peuvent devenir des lieux de repos pour ces insectes.

Pour éviter de se faire piquer par des moustiques, il est préconisé de porter des vêtements amples et couvrants, d’utiliser un répulsif cutané sur les zones de peau découvertes, des moustiquaires à berceau pour les nourrissons, des diffuseurs électriques à l’intérieur des maisons, des serpentins insecticides uniquement en extérieur et des climatiseurs ou des ventilateurs qui gênent les moustiques. "Consulter immédiatement son médecin traitant en présence de symptômes évocateurs de la dengue (forte fièvre, douleurs musculaires ou articulaires, douleurs oculaires, fatigue, maux de tête)."