Dengue : “Quand tu penses que c’est un petit moustique qui te met HS comme cela !”

L'ESSENTIEL Sylvie a contracté la dengue lors d'une semaine en vacances en Guadeloupe. Elle a présenté les symptômes moins d'une semaine après la piqûre du moustique.

Pendant les 5 premiers jours, elle a été alitée souffrant d'importants maux de tête et aux yeux, de courbatures, de frisson et d'une perte d'appétit.

La récupération après la dengue est longue. Il faut entre 2 et 3 semaines pour récupérer et se sentir moins fatigué.

En avril dernier, le Comité de veille d’anticipation des risques sanitaires (COVARS) alertait sur une multiplication probable des cas de dengue en métropole dans les années à venir en raison entre autres du réchauffement climatique et de l’expansion des moustiques-tigres. Mais pour les Antilles françaises, cette maladie qui y sévit en mode épidémique est déjà un risque très actuel. Sylvie, qui vit aux Trois-Îlets en Martinique, a d’ailleurs été l’une des victimes de ce virus appartenant à la famille des Flaviviridae, transmis par les moustiques du genre Aedes.

Dengue : “je me suis réveillée dans la nuit avec un mal de tête et mal au niveau des yeux”

Si Sylvie vit en Martinique depuis août 2022, c'est lors d’une semaine de vacances en Guadeloupe au mois d'avril qu’elle a contracté la dengue. Les premiers symptômes sont apparus dès son retour de l’île voisine. "Je me suis réveillée dans la nuit du samedi au dimanche avec un mal de tête. J’avais également mal au niveau des yeux et des orbites ainsi que des courbatures. J’avais la sensation d’avoir froid à l’intérieur du corps et chaud à l’extérieur", se souvient la comptable de 50 ans. "Je me suis levée pour prendre un Doliprane en pensant que cela suffirait…". Mais le lendemain matin, les maux de tête et oculaires étaient toujours bien présents tout comme les frissons.

Le lundi, son mari et son fils ont développé des symptômes similaires. La famille, incapable de prendre la voiture, a alors fait venir SOS Médecins. Une prise de sang a été réalisée et a confirmé qu’il s’agissait bien de la dengue. "Cela correspond, car la période d’incubation de la maladie est de 5 à 7 jours et le dimanche, nous étions à la Pointe des châteaux, commune où il y avait un foyer épidémique".

Symptôme de la dengue : “c’est comme si le corps passait par plusieurs étapes en quelques secondes”

La dengue met les malades véritablement KO. Sylvie a été incapable de faire autre chose que dormir pendant les 5 premiers jours. "Lorsque tu as la dengue, tu transpires puis après tu as froid… c’est comme si le corps passait par plusieurs étapes en quelques secondes", se souvient-elle. Mais ce qui l’a fait le plus souffrir sont les douleurs aux niveaux des yeux et des orbites. "Tu n’es vraiment pas bien. Je passais mon temps à dormir. Il n’y avait que ça qui marchait”.

Son fils, âgé de 13 ans, a présenté une forme de la dengue un peu différente. “Chez les enfants, les symptômes sont généralement moins forts. A la différence de mon mari et moi qui étions malades en continu, lui c’était par phases. Il avait par exemple de gros maux de tête la nuit, mais cela allait mieux le lendemain matin et cela reprenait en fin d’après-midi”, explique la mère de famille.

La fin de la dengue est marquée par une éruption cutanée. “Ces petits boutons ne grattent pas trop” , précise-t-elle. Toutefois, cela ne signifie pas vraiment la fin des ennuis.

Récupération après la dengue : “il faut compter entre 15 jours et 3 semaines”

"La dengue est une maladie très fatigante. Il faut compter entre 15 jours et 3 semaines pour récupérer", indique l’habitante des Trois-Îlets. "En plus, comme tu ne manges pas car tu n'as pas d’appétit, tu ne regagnes pas de force. C’est un cercle vicieux", ajoute-t-elle. Le repos, le Doliprane, faire attention à son alimentation et prendre des vitamines pour booster l’organisme sont les seuls moyens de lutter contre la maladie.

"Quand tu penses que c’est la piqûre d’un tout petit moustique qui te met HS comme cela, ce n’est pas cool. D’autant plus qu’il existe 4 variants de la dengue, dont un grave puisqu’il donne la forme hémorragique. Donc ce n'est pas parce que tu as attrapé le virus une fois que tu ne peux pas redévelopper la maladie", déplore Sylvie.

En effet, il existe quatre sérotypes de la souche du virus de la dengue : DENV-1, DENV-2, DENV-3 et DENV-4. Ainsi, l’immunité acquise en réponse à l’infection par l’un des variants ne confère une immunité protectrice que contre ce dernier. Il est ainsi possible d’être infecté par chacun d’entre eux au cours de sa vie.