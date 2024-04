Des additifs alimentaires émulsifiants associés à un risque accru de diabète de type 2

L'ESSENTIEL En Europe et en Amérique du Nord, 30 à 60 % de l’apport énergétique alimentaire des adultes provient d’aliments ultra-transformés.

Les émulsifiants figurent parmi les additifs les plus couramment utilisés dans ces produits afin d’améliorer leur apparence, leur goût, leur texture et leur durée de conservation.

D'après une nouvelle enquête, les émulsifiants augmentent le risque de souffrir d'un diabète de type 2.

Le fait de manger régulièrement certains additifs alimentaires émulsifiants via des produits transformés favoriserait l'apparition du diabète de type 2, d’après une nouvelle recherche française.



"Pour la première fois au niveau international, une équipe de chercheuses et de chercheurs français s’est intéressée aux relations entre les apports alimentaires en émulsifiants et le risque de développer un diabète de type 2 dans une grande étude en population générale", apprend-on dans un communiqué de presse de l’Inserm.

Diabète et émulsifiants : une recherche basée sur 14 ans de suivi

Les résultats sont fondés sur l’analyse des données françaises de 104.139 adultes (âge moyen 43 ans ; 79 % de femmes) qui ont participé à l’étude NutriNet-Santé entre 2009 et 2023.



Les participants ont renseigné en ligne tous les aliments et les boissons qu’ils avaient l’habitude de consommer ainsi que leur marque (pour les produits industriels) sur deux journées d’enregistrements. Ils ont ensuite été réinterrogés sur leurs habitudes alimentaires tous les 6 mois pendant 14 ans.



"Ces enregistrements ont été mis en relation avec des bases de données afin d’identifier la présence et la dose des additifs alimentaires (dont les émulsifiants) dans les produits ingérés. Des dosages en laboratoire ont également été effectués pour fournir des données quantitatives. Cela a permis de calculer l’exposition chronique au fil du temps à ces émulsifiants", explique le centre de recherche.

Emulsifiants : 1.056 cas de diabète diagnostiqués

Au cours du suivi, de nombreux participants ont déclaré la survenue d’un diabète (1.056 cas diagnostiqués) et leurs signalements ont été validés grâce à une stratégie multi-sources incluant le remboursement de médicaments. Plusieurs facteurs de risque bien connus pour le diabète, notamment l’âge, le sexe, le poids (IMC), le niveau d’éducation, les antécédents familiaux, le tabagisme, l’alcool, les niveaux d’activité physique et la qualité nutritionnelle globale de l’alimentation (dont les apports en sucre) ont été pris en compte dans l’analyse.



Après recoupement des données, les chercheurs ont observé que l’exposition chronique aux émulsifiants suivants était associée à un risque accru de diabète de type 2 :

- carraghénanes (carraghénanes totaux et E407 ; augmentation de risque de diabète de 3 % par incrément de 100 mg par jour) ;

- phosphate tripotassique (E340 ; augmentation de risque de diabète 15 % par incrément de 500 mg par jour) ;

- esters d’acide acétyltartrique de monoglycérides et de diglycérides d’acides gras (E472e ; augmentation de risque de diabète de 4 % par incrément de 100 mg par jour) ;

- citrate de sodium (E331 ; augmentation de risque de diabète de 4 % par incrément de 500 mg par jour) ;

- gomme-guar (E412 ; augmentation de risque de diabète de 11 % par incrément de 500 mg par jour) ;

- gomme arabique (E414 ; augmentation du risque de diabète de 3 % par incrément de 1000 mg par jour) ;

- gomme xanthane (E415, augmentation de risque de diabète de 8 % par incrément de 500 mg par jour).



Diabète et émulsifiants : "d'autres investigations sont désormais nécessaires"

"Cette étude constitue une première exploration de ces relations mais d'autres investigations sont désormais nécessaires pour établir des liens de causalité", peut-on lire dans le document envoyé aux rédactions.



"Ces résultats sont issus d’une seule étude observationnelle pour le moment et ne permettent pas à eux seuls d’établir un lien de cause à effet. Ils doivent être reproduits dans d’autres études épidémiologiques à travers le monde puis complétés par des études expérimentales toxicologiques et interventionnelles pour éclairer davantage les mécanismes liant ces additifs émulsifiants à la survenue du diabète de type 2", expliquent en conclusion les deux auteurs de l’étude (Mathilde Touvier, directrice de recherche à l’Inserm et Bernard Srour, professeur à l’INRAE). "Ils donnent néanmoins des éléments clés pour enrichir le débat sur la réévaluation de la réglementation relative à l’utilisation des additifs dans l’industrie alimentaire afin de mieux protéger les consommateurs", terminent-ils.

Diabète : à quoi servent les émulsifiants ?

En Europe et en Amérique du Nord, 30 à 60 % de l’apport énergétique alimentaire des adultes provient d’aliments ultra-transformés.

Les émulsifiants figurent parmi les additifs les plus couramment utilisés dans ces produits (pâtisseries, gâteaux, desserts, yaourts, glaces, barres chocolatées, pains industriels, biscottes, margarines, plats préparés) afin d’améliorer leur apparence, leur goût, leur texture et leur durée de conservation.