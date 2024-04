Les champignons magiques, une nouvelle perspective dans le traitement du diabète ?

L'ESSENTIEL La psilocybine est un composé naturel que l'on trouve dans certaines espèces de champignons.

Ces dernières années, son potentiel thérapeutique tend à être reconnu pour traiter les troubles mentaux.

Des chercheurs ont voulu vérifier si la psilocybine pouvait combattre également le diabète, et leurs premiers résultats indiquent plutôt que oui.

La psilocybine pourrait un jour jouer un rôle dans la lutte contre les effets du diabète, selon les résultats d’une nouvelle étude publiée dans la revue Genes.

Traitement du diabète : pourquoi s'intéresser aux champignons magiques ?

La raison d'être de cette étude réside dans l'interaction de la psilocybine avec les récepteurs de la sérotonine dans le cerveau, qui sont également présents dans le pancréas. Ces récepteurs jouent un rôle crucial dans la régulation de la production et de la libération d'insuline, un processus souvent perturbé dans le diabète.

Le diabète est un trouble métabolique chronique caractérisé par un taux élevé de sucre dans le sang qui, avec le temps, peut entraîner de graves complications pour la santé. La prévalence mondiale du diabète augmente à un rythme alarmant, les estimations suggérant que 783 millions de personnes pourraient être touchées d'ici 2045. Le diabète de type II, la forme la plus courante de la maladie, est étroitement lié à l'obésité et à un mode de vie sédentaire.

"Le diabète est un fléau pour la société et nous cherchons différents moyens de contribuer à la lutte contre cette maladie", explique Igor Kovalchuk, auteur de l'étude et professeur à l'université de Lethbridge. "Étant donné que le microdosage de champignons s’envisage de plus en plus pour traiter diverses maladies, nous avons voulu vérifier si son ingrédient actif, la psilocybine, pouvait également avoir des effets antidiabétiques", ajoute-t-il.

Traitement du diabète : les champignons magiques ont un effet protecteur

Pour ce faire, son équipe a utilisé une lignée cellulaire de rat. Cultivées dans un milieu riche en nutriments, les cellules ont été traitées avec une concentration spécifique de psilocybine, choisie sur la base de résultats préliminaires suggérant son efficacité optimale. Après le traitement à la psilocybine, les cellules ont été exposées à des conditions de haute teneur en glucose et en lipides, conçues pour induire le stress et les dommages généralement observés dans les cellules β du pancréas des personnes atteintes de diabète.

Les chercheurs ont constaté que les cellules traitées à la psilocybine présentaient une viabilité nettement meilleure que celles qui ne recevaient pas le traitement. Ce résultat suggère que la psilocybine a un effet protecteur sur les cellules β, contribuant ainsi à atténuer l'impact néfaste du stress métabolique associé au diabète.

"Nous ne nous attendions pas à ce que la psilocybine fonctionne aussi bien sur les cellules du pancréas", conclut Igor Kovalchuk.