Diabète de type 2 : voici le poids à avoir selon votre âge pour réduire les risques cardiaques

L'ESSENTIEL Les personnes diabétiques de 65 ans ou moins et qui ont un IMC compris entre 23 à 25 kg/m² ont un risque de décès lié à un événement cardiovasculaire plus faible.

En revanche, les patients diabétiques de 65 ans ou moins en surpoids (avec un IMC de 25 kg/m² à 29,9 kg/m²) ont un risque plus élevé de 13 % de mourir d'une maladie cardiovasculaire.

Pour les patients de plus de 65 ans, le risque de décès lié à un événement cardiovasculaire est plus faible de 18 % s’ils sont en léger surpoids, avec un IMC compris entre 26 et 28 kg/m².

La mortalité d’origine cardiovasculaire est doublée chez les patients atteints de diabète par rapport à la population générale, selon la Fédération Française des Diabétiques. Le surpoids fait partie des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires.

L’IMC idéal pour limiter les risques de maladies cardiovasculaires

Ainsi, des chercheurs ont défini le poids idéal pour que ces patients, en fonction de leur âge, limitent les risques de maladies cardiovasculaires. Leur étude sera présentée au Congrès européen sur l'obésité (ECO 2024), qui se tiendra du 12 au 15 mai prochain à Venise, en Italie.

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont étudié l’indice de masse corporel (IMC) de 22.874 patients atteints de diabète de type 2, dont l’âge moyen était de 59 ans. Le but était d’évaluer leur risque de décès d’origine cardiovasculaire en fonction de leur IMC. Le suivi a duré 13 ans, au cours desquels 891 participants sont décédés de maladies cardiovasculaires.

Les scientifiques ont divisé les participants en deux groupes :

Les personnes âgées, de plus de 65 ans

Les personnes d'âge moyen, de 65 ans ou moins

Résultats : pour les personnes d’âge moyen, le risque de décès lié à un événement cardiovasculaire est plus faible si l’IMC est compris entre 23 à 25 kg/m², considéré comme normal. En revanche, les patients en surpoids (avec un IMC de 25 kg/m² à 29,9 kg/m²) avaient un risque plus élevé de 13 % de mourir d'une maladie cardiovasculaire.

Risque plus faible chez les plus de 65 ans en léger surpoids

Pour les patients de plus de 65 ans, les observations des chercheurs sont différentes. Le risque de décès lié à un événement cardiovasculaire était plus faible de 18 % s’ils étaient en léger surpoids (avec un IMC compris entre 26 et 28 kg/m²), comparativement à ceux de la même tranche d’âge qui avaient un IMC normal, moins de 25,0 kg/m².

Les chercheurs en ont donc conclu que l’IMC optimal était de 24 kg/m² pour les personnes d’âge moyen et 27 kg/m² pour les personnes âgées.

“Nous démontrons que l'IMC idéal pour les personnes atteintes de diabète de type 2 varie selon l'âge, indépendamment des facteurs de risque cardiovasculaires traditionnels, explique le Dr Shaoyong Xu, principal auteur principal de l’étude, dans un communiqué. Nos résultats suggèrent que les personnes âgées en léger surpoids mais qui ne sont pas obèses devraient maintenir leur poids (...) pour réduire leur risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire."