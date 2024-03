Diabète de type 2 : dormir moins de 5h augmente vos risques

L'ESSENTIEL Les adultes qui ne dorment que trois à cinq heures par jour courent un risque plus élevé de développer un diabète de type 2.

Par ailleurs, l'étude montre que le manque chronique de sommeil ne peut être compensé à lui seul par une alimentation saine.

Mais, les effets du manque de sommeil varient d'un individu à l'autre.

Si vous êtes un petit dormeur, faites attention à votre glycémie. Une nouvelle étude de l’Université d’Uppsala, publiée dans JAMA Network Open, révèle que les personnes qui passent moins de cinq heures dans les bras de Morphée chaque nuit, ont un risque plus élevé de développer un diabète de type 2. Et l’effet du manque de sommeil ne peut être contré par une alimentation saine.

Sommeil : dormir moins de 5h par nuit augmente les risques de diabète de type 2

"Des recherches antérieures ont montré qu'un court repos quotidien répété augmente le risque de diabète de type 2, tandis que des habitudes alimentaires saines, comme la consommation régulière de fruits et de légumes, peuvent réduire le risque. Cependant, on ne sait toujours pas si les personnes qui dorment trop peu peuvent réduire leur risque de développer un diabète de type 2 en mangeant sainement", explique Diana Noga, chercheuse sur le sommeil au Département des biosciences pharmaceutiques de l'Université d'Uppsala (Suède) dans un communiqué.

Pour tenter de répondre à cette question, les scientifiques ont repris les dossiers de la base de données démographiques appelée UK Biobank qui compte près d’un demi-million de participants britanniques. Ces volontaires, suivis pendant plus de 10 ans, ont répondu à différents questionnaires sur leur santé ainsi que leurs habitudes de vie et alimentaires.

Les analyses ont montré que les personnes ayant une durée de sommeil comprise entre trois et cinq heures par nuit, avaient un risque plus élevé de développer un diabète de type 2. En revanche, si des habitudes alimentaires saines réduisaient bien le risque de développer la maladie, les volontaires ayant un régime équilibré dormant moins de six heures par jour affichaient toujours un risque plus élevé de l'avoir.

Diabète : "le sommeil joue un rôle important dans la santé"

"Nos résultats sont les premiers à se demander si une alimentation saine peut compenser le manque de sommeil en termes de risque de diabète de type 2. Ils ne doivent pas susciter d’inquiétude, mais plutôt être considérés comme un rappel que le sommeil joue un rôle important dans la santé", explique Christian Benedict, professeur agrégé et chercheur sur le sommeil au Département des biosciences pharmaceutiques de l'Université d'Uppsala et principal chercheur de l’étude.

L'expert prévient également que les effets du manque de sommeil varient d'un individu à l'autre, en fonction de différents facteurs comme la génétique ou le besoin réel de sommeil d'une personne par exemple.