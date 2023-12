Diabète : quels sont les problèmes de santé associés ?

L'ESSENTIEL Le diabète de type 2 peut ne provoquer aucun symptôme ni aucune douleur pendant des années.

Mais à long terme, le diabète de type 2 peut entraîner des problèmes cardiaques et rénaux.

Dans les trente prochaines années, le nombre de personnes atteintes de diabète aura plus que doublé dans le monde.

Maladie silencieuse qui se développe lentement, le diabète de type 2 peut ne provoquer aucun symptôme ni aucune douleur pendant des années.

Diabète : des problèmes de santé cardiaque et rénale associés

Mais à long terme, les hyperglycémies répétées ou prolongées et le déséquilibre biologique provoqué par le diabète de type 2 peuvent entraîner des altérations vasculaires conduisant à des complications macrovasculaires (infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux) ou à des complications microvasculaires (atteintes rénales, rétiniennes ou neurologiques).



Selon une nouvelle enquête menée par BVA à la demande des laboratoires Boehringer Ingelheim et Lilly en septembre dernier, les patients affichent un niveau de connaissance élevé des risques de leur diabète : 89 % d’entre eux déclarent savoir que le diabète de type 2 peut provoquer des maladies cardiaques ou rénales.



Mais à la question sur le nombre et la nature des examens de suivis nécessaires dans le cadre de leur pathologie, seuls 73 % des patients interrogés ont répondu qu’une mesure de la pression artérielle était réalisée à chacune de leur consultation. Ils sont par ailleurs seulement 63 % à répondre qu’ils réalisent régulièrement un bilan cardiaque et 33 % un bilan rénal.

Diabète : comment prévenir les problèmes de santé associés ?

"Le diabète de type 2 est plutôt bien pris en charge en France mais malheureusement, la prévention des risques associés reste trop faible", confirme le Dr Delsart, médecin généraliste à Bersée. "Pourtant, il existe des moyens d’aide. Par exemple, à titre personnel, j’utilise les ordonnances pré-remplies qui précisent les examens et analyses à réaliser au moins une fois par an pour les patients diabétiques. L’information des patients est également primordiale pour les impliquer et les rendre acteurs dans leurs parcours de soin. Je pense notamment aux règles indispensables d’hygiène de vie ou bien l'observance de son traitement", estime le spécialiste.



Le Pr Bauduceau, ancien chef du service d'endocrinologie de l'hôpital d'instruction des armées Bégin à Saint-Mandé, rappelle également que "dans le cadre du suivi d’un patient atteint de diabète de type 2, le dosage au moins annuel de la créatinine sanguine permettant d'évaluer le débit de filtration glomérulaire (DFG) et la mesure du rapport entre l'albuminurie et la céatinine urinaire (RAC) sur simple échantillon sont absolument nécessaires. En effet, ces examens permettent de dépister et de préciser la sévérité d'une atteinte rénale. Ces examens sont trop peu réalisés".

Dans les trente prochaines années, le nombre de personnes atteintes du diabète aura plus que doublé dans le monde, ce qui en fait un enjeu de santé publique majeur.



En France, on compte plus de 4 millions de personnes atteintes de diabète (6,1 % de la population), dont 90 % souffrent de diabète de type 2 (DT2).