Diabète : avoir tôt ses premières règles augmente le risque

L'ESSENTIEL En général, les premières règles surviennent vers treize ans.

Les femmes qui les ont eues avant 13 ans ont plus de risques de développer un diabète de type 2.

Chez les patientes diabétiques, l'âge précoce des premières menstruations, à savoir 10 ans ou moins, était lié à la survenue d’un accident vasculaire cérébral.

Lorsque les premières règles apparaissent entre 10 et 15 ans, cela est considéré comme normal. En général, elles surviennent vers treize ans. Cependant, ces dernières années, les professionnels de santé ont constaté que l'âge auquel les filles commençaient à avoir leurs règles diminue dans le monde entier. En effet, en cas de puberté précoce, les menstruations peuvent se présenter même avant l’âge de 8 ans. Dans une nouvelle étude, des chercheurs de la Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine ont révélé qu’avoir un jeune âge au moment de ses premières règles était lié à un risque accru de diabète.

Les femmes avec leurs premières règles avant 13 ans sont plus susceptibles d’être diabétiques

Afin de parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont réalisé des travaux dans lesquels ils ont examiné le lien entre l'âge des premières règles et le diabète de type 2 chez les femmes âgées de moins de 65 ans et les complications des maladies cardiovasculaires chez les patientes diabétiques. Pour cela, ces derniers ont utilisé les données d’une enquête nationale portant sur 17.377 personnes âgées de 20 à 65 ans, qui ont toutes précisé l'âge auquel elles avaient eu leurs premières menstruations. Les participantes ont été classées dans les catégories suivantes : 10 ans ou moins, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et 15 ans et plus. Au total, 1.773 volontaires ont déclaré un diagnostic de diabète de type 2. Parmi elles, 205 ont déclaré un certain type de maladie cardiovasculaire.

D’après les résultats, parus dans la revue BMJ Nutrition Prevention & Health, des règles précoces, soit avant 13 ans, était lié à un risque accru de diabète de type 2, après avoir pris en compte plusieurs facteurs, notamment l'âge, l’origine ethnique, l'éducation, la maternité, le statut ménopausique et les antécédents familiaux de diabète, le tabagisme, l'activité physique, la consommation d'alcool et le poids (IMC). La hausse de la prévalence du diabète allait de 32 % (10 ans ou moins) à 29 % (12 ans), en passant par 14 % (11 ans). Chez les femmes diabétiques, l'âge précoce des premières menstruations, à savoir 10 ans ou moins, était associé à l’apparition d’un accident vasculaire cérébral mais pas à l'ensemble des maladies cardiovasculaires.

Diabète, AVC, règles précoces : la cause aux œstrogènes ?

"L'âge plus précoce (des premières règles) pourrait être l'un des indicateurs précoces de la trajectoire des maladies cardiométaboliques chez les femmes. (…) L'une des voies d'explication possibles est que ces femmes sont exposées aux œstrogènes pendant de plus longues périodes", ont expliqué les auteurs dans un communiqué. L’équipe a aussi estimé que l'adiposité pouvait jouer un rôle dans le lien observé entre des règles précoces et les complications de l'AVC, "étant donné qu'une adiposité élevée pendant l'enfance est associée à un âge précoce des menstruations et à des maladies cardiométaboliques plus tard dans la vie."