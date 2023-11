Diabète : manger de l'avocat régulièrement réduit les risques

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude du Baylor College of Medicine montre que la consommation d'avocat aide à lutter contre le diabète de type 2.

La recherche menée avec 6.224 volontaires a montré que certains composés du fruit sont associés avec une réduction de la glycémie à jeun et du taux d'insuline à jeun.

Pour les chercheurs, il peut être bon pour la santé métabolique d'intégrer l'avocat au sein d'une alimentation équilibrée.

Les Français sont les plus gros consommateurs d'avocats en Europe avec environ 3 kilos par personne et par an. On prête à ce fruit, souvent pris pour un légume, de nombreuses vertus : bon pour le cœur, anti-cholestérol, riche en fibres et en acides gras mono-insaturés. Une nouvelle étude du Baylor College of Medicine, met, pour sa part, en avant son rôle dans la prévention du diabète de type 2.

Diabète : 120 aliments passés au crible

Pour mener ces travaux présentés dans la revue scientifique ScienceDirect en octobre 2023, les chercheurs ont identifié les biomarqueurs métabolomiques de l'avocat (composés organiques issus de l'aliment) et ont examiné leurs associations avec la glycémie chez 6.224 volontaires.

En plus des analyses de sang et du taux de sucre dans le sang, les participants devaient fournir des précisions de leur consommation d'avocats et de 120 autres aliments lors de leurs repas. Les amateurs d'avocats en mettant dans leur assiette entre une fois par semaine et une fois par jour. L'incidence du diabète de type 2 a été évaluée au cours d'une période de suivi d'environ 18 ans.

Diabète de type 2 : l'avocat aide à réguler la glycémie

Les analyses réalisées dans le cadre de cette étude ont montré une corrélation entre trois caractéristiques spectrales métabolomiques de l'avocat et une diminution significative de la glycémie à jeun, ainsi qu'une baisse du taux d'insuline à jeun. De plus, les résultats suggèrent une incidence plus faible de diabète de type 2 chez les personnes consommant régulièrement des avocats - soit au moins un par jour, même après ajustement de l'indice de masse corporelle (IMC).

Les chercheurs écrivent dans leur article avoir mis en lumière des "associations très significatives entre la glycémie et les caractéristiques métabolomiques liées à l'avocat, qui servent de biomarqueurs de l'impact physiologique de l'apport alimentaire après digestion et absorption".

Ainsi, pour eux, inclure régulièrement l'avocat dans une alimentation équilibrée peut être bénéfique pour la santé métabolique et aider à prévenir l'apparition du diabète de type 2.