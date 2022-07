Manger un avocat par jour pendant 6 mois : un remède contre le cholestérol ?

L'ESSENTIEL Les avocats améliorent la qualité du régime alimentaire et contribuent à réduire les taux de cholestérol.

La consommation française d’avocat est de 1,2 kg par personne (ce qui représente l'équivalent de cinq avocats de calibre moyen), soit le taux le plus élevé d'Europe.

On ne se lasse pas de découvrir les vertus de l’avocat pour la santé!

En effet, sa richesse en antioxydant, en fibres, en bons acides gras, en vitamine B et K, en ont fait une star de l’alimentation santé et une nouvelle étude publiée dans le Journal of the American Heart Association vient ajouter une nouvelle donnée de taille.

Effet positif

D’après les chercheurs, non seulement manger un avocat par jour pendant six mois ne fait pas grossir - aucun effet sur la graisse du ventre, la graisse du foie ou le tour de taille chez les personnes en surpoids ou obèses, mais sa consommation aurait un effet positif sur le taux de cholestérol qui diminuerait.

L’ équipe de scientifiques a également constaté que les participants qui mangeaient des avocats avaient une alimentation de meilleure qualité pendant la période étudiée.

Les chercheurs ont mené une expérience de six mois sur plus de 1 000 participants souffrant de surpoids ou d'obésité, la moitié d'entre eux ayant reçu pour instruction de manger un avocat tous les jours, tandis que l'autre moitié a poursuivi son régime alimentaire habituel et a été invitée à limiter sa consommation d'avocats à moins de deux par mois.

Cholestérol LDL

La graisse dans l'abdomen et autour d'autres organes a été mesurée avec précision par IRM avant et à la fin de l'étude.

“La consommation de calories supplémentaires provenant des avocats n'a pas d'impact sur le poids corporel ou la graisse abdominale, et elle diminue légèrement le cholestérol total et le cholestérol LDL "a confirmé Joan Sabaté, professeur à l'école de santé publique de l'université de Loma Linda.

En effet, ils ont constaté que la consommation quotidienne d'avocats entraînait spécifiquement une diminution du cholestérol total de 2,9 milligrammes par décilitre (mg/dL) et du cholestérol LDL de 2,5 mg/dL.

Le cholestérol LDL est souvent qualifié de « mauvais cholestérol » car son excès constitue un facteur de risque cardiovasculaire.