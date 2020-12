Santé : l'avocat est bon pour notre microbiote

L'ESSENTIEL Les mangeurs d’avocats ont plus de microbes intestinaux, ces derniers étant par ailleurs plus diversifiés, ce qui témoigne d’une bonne santé intestinale.

Manger régulièrement de l’avocat est bon pour notre santé intestinale, et donc pour notre santé tout court, selon une nouvelle étude de l'université de l'Illinois (Etats-Unis). "Nous savions que manger des avocats aide à se sentir rassasié et réduit la concentration de cholestérol dans le sang, mais nous ignorions comment cela influence les microbes de l'intestin et leurs métabolites", expliquent les auteurs en préambule.

Plus de microbes intestinaux

La recherche a porté sur 163 adultes âgés de 25 à 45 ans, souffrant de surpoids ou d'obésité, mais en bonne santé. Ils ont été divisés en deux groupes. Le premier a consommé un avocat par jour en plus de repas normaux, tandis que le second a mangé la même chose mais sans avocat. Tous les participants ont fourni des échantillons de sang, d'urine et de matières fécales pendant les 12 semaines de suivi. Résultat : à la fin de l’expérience, les mangeurs d’avocats avaient plus de microbes intestinaux, ces derniers étant par ailleurs plus diversifiés, ce qui témoigne d’une bonne santé intestinale.

Un produit riche en graisses

Si les avocats font partie des légumes les plus riches en graisse, les chercheurs ont découvert que les consommateurs évacuaient ce surplus calorique dans leurs selles. "Une plus grande excrétion de graisses signifie que les participants absorbaient moins d'énergie des aliments qu'ils consommaient. Cela était probablement dû à la réduction des acides biliaires, qui sont des molécules que notre système de digestion sécrète et qui nous permettent d'absorber les graisses", explique M. Holscher, directeur de l’étude.

En plein boom, la production mondiale d’avocat a presque doublé en dix ans, passant de 3 millions de tonnes en 2007 à 5 millions en 2016. C’est onzième légume le plus consommé en France, avec 2,8 kg mangé par ménage et par an.