Cholestérol : et si des aliments bien choisis étaient plus efficaces que les médicaments ?

L'ESSENTIEL En France, 20% de la population aurait un taux de cholestérol trop élevé.

Sa réduction passe par des mesures hygiéno-diététiques : arrêt du tabac, hausse de l’activité physique, amélioration de l’alimentation.

Selon les auteurs, les aliments "classiques" n’ont pas permis la même réduction du taux de cholestérol.

Notre assiette est l’une des clés de notre santé. Une nouvelle étude, parue dans Journal of Nutrition, le prouve. Des scientifiques ont voulu observer les effets d’une modification de l’alimentation sur des patients ayant des taux de cholestérol trop élevé. Ils constatent que cette approche peut être aussi efficace que les médicaments pour réduire le cholestérol, sans qu'il soit nécessaire de modifier radicalement leur mode de vie.

Des médicaments parfois mal supportés

L’hypercholestérolémie est un facteur de risque majeur de maladie cardiaque. En France, le cholestérol est à l’origine d’un infarctus sur deux, selon la Fédération française de cardiologie. Les personnes concernées ont un taux de cholestérol LDL, parfois appelé mauvais cholestérol, supérieur à 1,6 g/L. Pour faire baisser ce chiffre, les patients doivent généralement prendre des médicaments, notamment des statines. Parfois, ils génèrent des effets secondaires indésirables : troubles digestifs, maux de tête, fatigue, crampes, etc. C’est pour les personnes ne pouvant pas, ou ne voulant pas, prendre ces médicaments, que les scientifiques ont pensé cette étude.

Une baisse significative du taux de cholestérol en 30 jours

Au cours de cette recherche, les 54 participants ont mangé un assortiment d'en-cas à base d'aliments complets d’une marque de produits anti-cholestérol - allant des barres de chocolat aux smoothies fraise-banane - qui étaient entièrement fabriqués à partir d'ingrédients bruts, comme les noix. "Ces aliments ont été spécifiquement formulés pour fournir un ensemble de nutriments, de fibres alimentaires complètes, de stérols végétaux, d'acides gras oméga 3 et d’antioxydants", précisent les chercheurs. Ces collations ont été consommées à la place d’autres aliments que les participants consommaient précédemment. En remplaçant seulement une petite partie de ce que les patients atteints d’hypercholestérolémie mangeaient par ces aliments spécifiques, les chercheurs ont constaté des réductions rapides et très significatives du cholestérol. En moyenne, il y avait une diminution de 9 % du cholestérol LDL en 30 jours d’étude, certains participants ont eu une réduction de plus de 30 % de ce cholestérol.

L’alimentation, une maniere efficace d’agir contre le cholestérol

"Sur la base des résultats observés dans notre étude, l'utilisation de ce type d'aliments dans une approche médicale élargit les options pour les professionnels de la santé et les patients", conclut Stephen Kopecky, co-auteur de l’étude. "La nutrition contribue à 5 des 7 facteurs de risque modifiables de maladie cardiaque, mais amener les patients à changer de régime alimentaire est incroyablement difficile, poursuit Elizabeth Klodas, co-autrice. (… ) Nous pourrions changer la santé de notre pays en 30 jours." Aux États-Unis, 94 millions de personnes ont un taux de cholestérol trop élevé.