Alimentation : si vous mangez gras, ajoutez-y ce cocktail de 13 épices !

L'ESSENTIEL Les vertus anti-inflammatoires d'un cocktail de 13 épices ont été testées sur 12 hommes en surpoids ou obèses

Ce mélange compenserait en partie l'inflammation causée par un repas riches en sucre et en gras

Manger équilibré et pratiquer une activité physique régulière restent essentiels pour la santé

Selon une étude menée par des chercheurs de l'université d'État de Pennsylvanie (Etats-Unis), manger des aliments riches en graisses saturées serait moins néfaste pour l'organisme en y ajoutant un cocktail de 13 épices : cumin, basilic, persil, laurier, cannelle, coriandre, poivre noir, gingembre, origan, thym, poivron rouge, romarin et curcuma. Leurs travaux ont été publiés dans The Journal of Nutrition.

Pour tester les vertus de ce mélange, les chercheurs ont recruté 12 hommes âgés de 40 à 65 ans, en surpoids ou obèses et présentant au moins un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Les douze volontaires ont été invités à manger un repas riche en glucides et en graisses saturées ainsi que 6 grammes du fameux cocktail d'épices, puis plus tard le même repas avec 2 grammes d'épices et enfin, une dernière fois sans épices.

Des propriétés anti-inflammatoires

Des prélèvements sanguins ont été réalisés avant et après chaque repas afin d'analyser les marqueurs inflammatoires. Résultat : le taux de cytokines inflammatoires était moins élevé après le repas contenant 6 grammes d’épices, qu'à la suite des deux autres repas tests.

“Si vous aimez les épices, elles pourraient être un moyen de rendre un repas riche en graisses ou en glucides plus sain. Nous ne pouvons cependant pas dire à partir de cette étude s'il s'agissait d'une épice en particulier, mais ce mélange spécifique semblait bénéfique”, a commenté la professeure Connie J. Rogers, autrice principale de l'étude. En somme, ce mélange d'épices aurait des propriétés anti-inflammatoires pouvant en partie compenser l'inflammation causée par un repas riche en graisses et en glucides.

L'importance d'une alimentation saine pour le cerveau

Bien entendu, l'objectif de cette étude n'est pas d'encourager une alimentation riche en graisses saturées, mais de mesurer les bienfaits des épices sur l'organisme. Il est fortement recommandé de suivre une alimentation saine, équilibrée et de pratiquer une activité physique régulière. D'autant que des études précédentes ont démontré que si l'inflammation pouvait augmenter après un repas riche en graisses ou en sucre, le niveau de concentration d'une personne pouvait baisser, suggérant également une potentielle influence sur le cerveau.

“L'idéal est d'amener les gens à manger plus sainement et à faire de l'exercice physique pour perdre du poids mais ces changements de comportement sont difficiles et prennent du temps, précise la chercheuse. Donc, dans l'intervalle, nous voulions savoir si une combinaison d'épices que les gens connaissent déjà et qui pourraient tenir dans un seul repas pourrait avoir un effet positif.”