Alimentation : pourquoi le gras nous apporte du plaisir ?

Pourquoi manger des frites rend généralement plus heureux que de manger une assiette de brocoli ? Parce que cela produit de la dopamine, une molécule liée au bonheur. D’après les conclusions d'un groupe de chercheurs français, publiées dans la revue Cell Metabolism, les triglycérides, les nutriments présents dans les graisses animales, les huiles végétales et les produits laitiers, influent sur le circuit de la récompense. Ce terme désigne des liens entre différents groupes de neurones, il est associé à la sensation de plaisir.

