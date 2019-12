Chez les femmes, l’excès de gras nuit aux neurones

Nous ne sommes pas tous égaux face aux matières grasses. Dans la revue eNeuro, des chercheurs montrent qu'elles seraient particulièrement néfastes pour le cerveau des femmes. Leurs travaux prouvent qu’une alimentation trop riche en gras limiterait la fabrication de nouveaux neurones.

A high fat diet limits the birth and growth of new neurons in adult female, but not male, mice, according to new research from @AlbanyMed in #eNeuro.



How sex differences in adult neurogenesis may underlie dementia risk for women: https://t.co/v7u29HzpQB pic.twitter.com/63f8B1jMmC