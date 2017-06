Etude sur 8 années

Frites : risque accru de décès au-delà de trois portions par semaine

Manger des pommes de terre frites plus de trois fois par semaine multiplie par deux le risque de décès prématuré. Ce n'est pas le cas pour les autres modes de cuisson.

Voilà une étude qui risque d’attrister plus d’un amateur de frites. Bien que savoureuse, cette façon de cuisiner la pomme de terre laisse à désirer en termes sanitaires. Ceux qui en consomment trop souvent risquent d’en faire les frais. Comme le montre une étude parue dans l’American Journal of Clinical Nutrition, les grands amateurs de frites sont plus à risque de mourir prématurément.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs s’appuient sur le suivi de 4 400 personnes. Agés de 45 à 79 ans au début de l’étude, ces volontaires ont rempli des questionnaires sur leurs habitudes alimentaires pendant 8 ans. Au terme de cette période, un peu plus de 200 d’entre eux étaient morts.





Des substances néfastes

Les plus gros consommateurs de frites sont nettement plus à risque de trépasser, par rapport à ceux qui s’en passent. A partir de trois portions par semaine, le risque de décès est multiplié par deux.

Les chercheurs reconnaissent toutefois que cette association doit être confirmée par d’autres équipes avant de condamner définitivement la frite. Pour autant, ces résultats n’ont rien de véritablement étonnant.

La friture a deux arguments en sa défaveur : elle accumule les mauvaises graisses (saturées ou trans) et favorise la formation d’acrylamide. Cette substance chimique se produit lorsque des aliments riches en amidon sont cuits à de très hautes températures. Et selon l’Organisation Mondiale de la Santé, ce serait un cancérogène probable. Limiter ses apports est donc recommandé. D'autant que les pommes de terre cuites autrement ne sont pas associées à un surrisque.