Diabète de type 2 : le jeûne intermittent aide à diminuer la glycémie

L'ESSENTIEL Le jeûne intermittent aide les personnes souffrant de diabète de type 2 à perdre du poids et à réguler leur glycémie.

Ce type d'alimentation n'a pas entrainé de complications chez les diabétiques.

Toutefois, il est préférable de demander l'avis à son médecin avant d'adopter le jeûne intermittent.

Le jeûne intermittent serait bien une solution pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Selon une nouvelle étude publiée dans JAMA Network Open le 27 octobre 2023 par des chercheurs de l'Université de l'Illinois à Chicago, ce type d'alimentation les aiderait à perdre du poids et à contrôler leur taux de sucre dans le sang.

Le jeûne intermittent fait chuter la glycémie et le poids des diabétiques

Les chercheurs américains sont parvenus à cette conclusion après avoir suivi 75 participants souffrant de diabète de type 2 pendant une période de six mois. Ces derniers ont été répartis en trois groupes : ceux qui ont suivi un jeûne intermittent (en ne s'alimentant que dans une fenêtre de huit heures entre midi et 20 heures chaque jour), ceux qui ont réduit leur apport calorique de 25 %, et un groupe témoin n'ayant rien changé à ses habitudes alimentaires.

Les résultats de l'étude ont montré que les volontaires qui jeûnaient ont perdu plus de poids en six mois que ceux ayant adopté une restriction calorique. De plus, les deux groupes ont présenté des diminutions similaires de leur taux de sucre dans le sang à long terme. Ces résultats confirment ainsi que le jeûne intermittent peut être une alternative efficace aux régimes traditionnels pour les diabétiques.

Diabète : il est préférable d'avoir un avis médical avant de jeûner

Selon l'auteure principale de l'étude Krista Varady, les participants ayant jeûné ont trouvé plus facile de suivre ce type d'alimentation que ceux ayant réduit leur apport calorique. Elle suggère que cela pourrait être dû au fait que les patients diabétiques sont généralement encouragés par leur médecin à réduire leurs calories en premier lieu. Ainsi, bien qu'ils n'aient pas reçu d'instructions spécifiques pour réduire leur apport calorique, les adeptes du jeûne intermittent ont fini par le faire naturellement tandis qu'ils mangeaient seulement dans une fenêtre de huit heures par jour.

"Notre étude montre que l'alimentation limitée dans le temps pourrait être une alternative efficace au régime traditionnel pour les personnes qui ne peuvent pas suivre le régime alimentaire traditionnel ou qui en sont épuisées", a expliqué la responsable des travaux dans un communiqué. "Pour beaucoup de gens qui essaient de perdre du poids, compter le temps est plus facile que de compter les calories".

L'experte ajoute que si ses travaux ont montré que le jeûne intermittent est sans danger pour les personnes atteintes de diabète de type 2, il est préférable de consulter son docteur avant de commencer ce type d'alimentation pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication.