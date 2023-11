Diabète : voici la vitesse à laquelle marcher pour réduire vos risques

L'ESSENTIEL La marche rapide aide à réduire les risques de diabète de type 2.

La nouvelle étude estime qu'il faut marcher à 4km/h ou plus pour être efficace.

Les chercheurs indique qu'une vitesse de marche accrue de 1 km/h entraînait une réduction supplémentaire des risques de diabète de type 2 de 9 %.

Avoir une activité physique régulière est essentiel pour rester en bonne santé et prévenir de nombreuses maladies chroniques, dont le diabète de type 2. Parmi les différentes formes d'exercice recommandées, la marche est l'un des exercices les plus accessibles et populaires. Mais à quelle vitesse faut-il marcher pour réduire les risques de diabète ? Des chercheurs de Semnan University of Medical Sciences (Iran) ont travaillé sur cette question.

La réponse a été révélée dans le British Journal of Sports Medicine, le 28 novembre 2023.

Diabète de type 2 : la marche rapide réduit les risques

Pour répondre à leur interrogation, les chercheurs ont repris 10 études de cohortes sur le sujet, portant sur un total de 508.121 adultes provenant des États-Unis, du Japon et du Royaume-Uni. Leurs analyses ont révélé des résultats intéressants : marcher à une vitesse de 4 km/h ou plus était significativement associé à un risque réduit de diabète de type 2.

En effet, si la vitesse de marche est comprise entre 3 et 5 km/h, le risque diminuait de 15 %, quel que soit le temps total de déplacement. Les résultats ont également montré qu'une marche rapide de 5 à 6 km/h réduisait le risque de diabète de type 2 de 24 % par rapport à la marche standard, tandis que la marche rapide à une vitesse supérieure à 6 km/h était associée à une réduction du risque d'environ 39 %.

Diabète : la vitesse de marche compte aussi

Dans leur article, l'équipe de recherche précise : "la présente méta-analyse des études de cohorte suggère que la marche assez rapide et rapide/à grands pas, indépendamment du volume total d'activité physique ou du temps passé à marcher par jour, peut être associée à un risque plus faible de diabète de type 2 chez les adultes". Ils ont calculé qu'une vitesse de marche accrue de 1 km/h entraînait une réduction supplémentaire des risques de diabète de type 2 de 9 %.

"Bien que les stratégies actuelles visant à augmenter le temps total de marche soient bénéfiques, il peut également être raisonnable d'encourager les gens à marcher à des vitesses plus rapides pour augmenter davantage les bienfaits de la marche sur la santé", concluent les experts.