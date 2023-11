Diabète de type 2 : 4 façons de prévenir la maladie

L'ESSENTIEL Près de 90% des diabétiques sont touchés par un diabète de type 2.

La prévalence du diabète de type 2 est deux fois plus élevée en outre-mer que dans la France hexagonale, selon un rapport de Santé publique France.

Un changement d'hygiène de vie est le meilleur moyen pour prévenir les risques de diabète de type 2.

En France, le nombre de cas de diabète de type 2 est en constante augmentation. Près de 90 % des diabétiques sont concernés par cette forme de la maladie, d’après l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre, Santé publique France a publié un rapport révélant "un taux de diabète de type 2 (DT2) particulièrement élevé dans les départements et régions d’outre-mer (DROM)".

Diabète de type 2 : des complications chroniques plus importantes en outre-mer

Dans le cadre de cette étude, les données médicales de 498 adultes vivant en Guadeloupe, 682 en Martinique, 504 en Guyane, 586 à la Réunion et 2.714 dans l’Hexagone ont été examinées. D’après les conclusions, la prévalence de patients présentant un diabète de type 2 est deux fois plus élevée dans les DROM que dans l’Hexagone. En 2021, les taux d’adultes concernés par cette forme de la maladie étaient de 13,6 % à La Réunion, 12 % en Guadeloupe, 11,6 % en Guyane et 11,5 % en Martinique alors que cette proportion était de 5,7 % en 2016 en France hexagonale.

Autre constat de ces travaux : une prédominance féminine des cas de diabète de type 2 dans les DROM en comparaison à l’Hexagone. Les femmes représentent 59 % des personnes diabétiques en Guadeloupe et en Martinique, 57 % en Guyane, 54 % à La Réunion, contre 45 % dans l'Hexagone.



Dans son rapport, Santé publique France a également noté que les complications chroniques liées au diabète de type 2 sont plus fréquentes en outre-mer. Les chercheurs ont notamment constaté que les hospitalisations pour accident vasculaire cérébral (AVC) en 2021 étaient 1,5 fois plus fréquentes à La Réunion par rapport à la France hexagonale. Concernant les hospitalisations pour insuffisance rénale chronique terminale, elles étaient 2 fois plus fréquentes en Martinique, 1,7 fois à La Réunion, 1,6 en Guyane et 1,3 en Guadeloupe.

Comment prévenir l’apparition du diabète de type 2 ?

Le diabète de type 2 est causé par une mauvaise utilisation de l’insuline par les cellules de l’organisme. Sa progression est lente, mais elle peut conduire à des conséquences graves, voire mortelles en l’absence de prise en charge.

Une hygiène de vie saine est la meilleure alliée pour prévenir ou ralentir l’apparition du diabète de type 2. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande notamment de :