Diabète de type 2 : faire du sport le matin ou l'après-midi protège mieux que le soir

L'ESSENTIEL Une activité physique régulière et une alimentation saine protègent contre les risques de diabète de type 2.

Faire du sport le matin et l’après-midi diminuerait les risques de diabète de type 2, selon une récente étude britannique.

L’intensité de l’activité physique a également un impact sur les risques de diabète de type 2.

Outre les prédispositions génétiques, différents facteurs peuvent favoriser l’apparition du diabète de type 2. C’est notamment le cas d’une alimentation déséquilibrée, de la sédentarité et du tabagisme.

Les vertus protectrices du sport contre le diabète de type 2

Une alimentation saine et une activité physique régulière sont donc des clés pour prévenir le diabète de type 2. Une récente étude britannique a notamment examiné les effets du sport à différents moments de la journée sur les risques du diabète de type 2. D’après les résultats publiés dans la revue Diabetologia, la pratique d’une activité physique le matin ou l’après-midi est associée à un risque plus faible de développer cette pathologie.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont recruté 93.095 participants britanniques, qui ont porté un accéléromètre au poignet, un dispositif mesurant l’activité physique tout au long de la journée, pendant une semaine. Ils ont ensuite converti les données des bracelets pour estimer l’équivalent métabolique d’une tâche (MET), qui a englobé tous les types d’activité entrepris par les volontaires (tâches ménagères, marche, activités sportives…). Les MET ont ensuite été réparties dans trois tranches horaires :

06h00-12h00 (matin) ; 12h00-18h00 (après-midi) ;

Activité physique le matin : une réduction de 10 % du risque de diabète de type 2

Au cours de l’étude, l’équipe scientifique a aussi quantifié la régularité de l’activité physique en examinant la variance ou la différence de l'activité de chaque personne par rapport à sa moyenne personnelle. Dans un second temps, l’intensité de l’exercice physique a été mesurée et classée dans deux catégories : l'activité physique modérée à vigoureuse (APVM) et l'activité physique vigoureuse (APV).

D’après les résultats, l’activité physique a une action protectrice. En effet, chaque augmentation d’une unité de MET était liée respectivement à une réduction de 10 %, le matin, et de 9 %, l'après-midi, du risque de diabète de type 2. Néanmoins, cette corrélation n’a pas été identifiée chez les participants ayant une activité physique le soir.

Les chercheurs ont également fait un autre constat : l’activité physique modérée à vigoureuse et l’activité physique vigoureuse ont été associées à une diminution du risque de diabète de type 2 à tous les moments de la journée. "Notre étude a montré une association avec le risque de diabète entre l'activité physique du matin et de l'après-midi et celle du soir. Les résultats suggèrent également qu'il est utile d'inclure une activité d'intensité plus élevée pour aider à réduire le risque de développer un diabète et d'autres maladies cardiovasculaires", ont conclu les scientifiques.