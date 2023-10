Diabète de type 2 : un test de voix de 10 secondes permet de détecter la maladie

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont développé un outil vocal qui permet de détecter si une personne souffre de diabète de type 2, en les écoutant parler pendant 10 secondes.

Les diabétiques présentent des particularités dans leur voix par rapport aux personnes qui n'ont pas le trouble. En revanche, ces changements vocaux ne sont pas les mêmes chez les hommes et les femmes.

L'équipe compte poursuivre ses recherches pour les confirmer et déterminer si des distinctions vocales existent chez d'autres maladies.

Bonne nouvelle pour les phobiques des piqûres. Il serait possible de déterminer si une personne souffre de diabète de type 2 en l'écoutant parler. Ce diagnostic ne se fait, bien sûr, pas à l'oreille, mais par le biais d'une nouvelle technologie d'analyse vocale. Elle a été mise au point par Klick Labs et présente dans la revue Mayo Clinic Proceedings: Digital Health, le 17 octobre 2023.

Diabète de type 2 : des variations vocales identifiables

Pour mettre au point leur test vocal détecteur du diabète de type 2, les chercheurs ont réuni 267 personnes. Certaines souffraient de la maladie chronique, d'autres non. Les participants ont été invités à enregistrer une phrase dans leur smartphone six fois par jour pendant une période de deux semaines. Au total, plus de 18.000 enregistrements vocaux ont été analysés et comparés.

Les scientifiques ont examiné 14 caractéristiques acoustiques spécifiques - comme les changements de hauteur et d’intensité - afin de déterminer les différences entre les personnes non diabétiques et les malades. Leur travail a permis de confirmer que des changements dans la voix spécifiques indiquaient la présence de la maladie.

"Étonnamment, ces changements vocaux se sont manifestés de différentes manières chez les hommes et les femmes", précise Jaycee Kaufman, première auteure de l'étude.

Diagnostic par analyse de la voix : d'autres maladies à l'étude

L'algorithme développé pour détecter le diabète de type 2, qui se base sur des extraits de voix de seulement six à dix secondes, a montré une précision de 89 % chez les femmes et de 86 % chez les hommes.

"Notre recherche souligne l'énorme potentiel de la technologie vocale dans l'identification du diabète de type 2 et d'autres problèmes de santé. La technologie vocale pourrait révolutionner les pratiques de soins de santé en tant qu’outil de dépistage numérique accessible et abordable", indique Yan Fossat, vice-président de Klick Labs dans un communiqué.

Les scientifiques prévoient désormais de reproduire cette étude afin de confirmer les résultats obtenus. Ils souhaiteraient également continuer à explorer les possibilités offertes par cette technologie vocale en élargissant leurs recherches à d'autres domaines de la santé, tels que le prédiabète, la santé des femmes et l'hypertension.