Diabète de type 2 : voici pourquoi vous pouvez avoir mal au dos

L'ESSENTIEL Les diabétiques de type 2 ont un risque accru de douleurs lombaires et de problèmes liés aux disques.

Une étude montre que la maladie chronique modifie le comportement des disques de la colonne vertébrale.

Ils deviennent plus rigides et se déforment plus rapidement que ceux des personnes qui ne souffrent pas de diabète de type 2.

Les personnes qui souffrent de diabète de type 2 ont un risque plus élevé de lombalgie. En cherchant à comprendre l'origine de ces maux de dos plus fréquents, une équipe de scientifiques de l'Université de Californie à San Diego, de l'UC Davis, de l'UCSF et de l'Université de l'Utah a fait une découverte : la maladie chronique modifie le comportement des disques de la colonne vertébrale, les rendant plus rigides et entraîne également un changement de leur forme plus tôt que la normale.

Disques vertébraux : le diabète de type 2 perturbe leur fonctionnement

Pour cette étude, les chercheurs ont comparé les disques vertébraux de rats en bonne santé à ceux de rongeurs atteints de diabète de type 2. Ils ont, pour cela, utilisé la diffusion synchrotron des rayons X aux petits angles (SAXS), une technique expérimentale examinant la déformation et l'orientation des fibrilles de collagène (responsables de la souplesse du disque).

Cet examen a montré que chez les spécimens en bonne santé, les fibrilles de collagène tournent et s’étirent lorsque les disques sont comprimés, permettant ainsi au disque de dissiper efficacement l’énergie. En revanche, "chez les rats diabétiques, la façon dont les disques vertébraux dissipent l'énergie sous compression est considérablement altérée : le diabète réduit la rotation et l'étirement des fibrilles de collagène, ce qui indique une capacité compromise à gérer la pression", écrivent les scientifiques. "Plus précisément, le diabète a réduit la rotation des fibrilles de 31 % et la tension des fibrilles de collagène de 30 %."

L'équipe a aussi observé que les disques des rongeurs diabétiques présentaient un raidissement des fibrilles de collagène, avec une concentration plus élevée de liaisons croisées non-enzymatiques. Ce phénomène favorise les déformations comme le glissement des fibrilles et le délaminage fibrilles-matrice, entrainant un changement de forme des disques plus tôt que la normale.

Diabète de type 2 : vers une réduction des douleurs lombaires ?

Pour les chercheurs, ces données permettent de comprendre comment le diabète de type 2 perturbe le fonctionnement des fibrilles de collagène et conduit à une altération de la biomécanique du disque vertébral. Ce qui favorise la dégénérescence discale ainsi que les lombalgies. Ils avancent que leurs travaux, présentés dans la revue PNAS Nexus en décembre 2023, pourraient aider à réduire les douleurs lombaires et les problèmes liés aux disques chez les diabétiques de type 2.

"Ces résultats fournissent un nouvel aperçu des mécanismes potentiels sous-jacents aux lésions discales liées au diabète et pourraient éclairer le développement de stratégies préventives et thérapeutiques pour cette maladie débilitante", concluent les scientifiques dans leur communiqué.