Douleurs lombaires : un traitement prometteur pour soigner le mal de dos

L'ESSENTIEL Les douleurs dorsales peuvent être liées à des cellules osseuses : les ostéoclastes.

Lorsque leur fonctionnement est altéré, par le vieillissement ou la maladie, cela entraîne des problèmes de maintien ou de réparation des os, notamment ceux du dos.

Selon une étude, un médicament déjà existant pourrait bloquer ce processus et soulager les douleurs lombaires.

4 personnes sur 5 souffrent de douleurs dans le bas du dos au cours de leur vie. Handicapantes, ces douleurs sont généralement chroniques. Pour les soulager, il faut adopter de meilleures positions, notamment dans le cadre professionnel, et bouger. Des chercheurs de Baltimore, aux Etats-Unis, travaillent sur une solution thérapeutique : ils ont découvert qu’un médicament permet de soulager ces douleurs lombaires. Les résultats sont publiés dans eLife.

Douleurs lombaires : quel est le rôle des ostéoclastes sénescents ?

Ces travaux s’intéressent aux ostéoclastes sénescents : des cellules qui résorbent et décomposent le tissu osseux dans le cadre du processus naturel de remodelage et de maintien des os du corps. Lorsque ces cellules deviennent sénescentes, soit lorsqu'elles vieillissent, elles ne fonctionnent plus correctement, ce qui peut entraîner des problèmes de maintien et de réparation des os. Les scientifiques ont voulu comprendre leur rôle dans le développement des douleurs lombaires. "Il a déjà été démontré que la sénescence favorise les maladies musculo-squelettiques liées à l'âge telles que l'ostéoporose, et que l'élimination des cellules sénescentes des disques vertébraux dégénérés restaure la structure du disque intervertébral", précise l'auteur principal de cette recherche, Dayu Pan.

Dans des travaux précédents, l’équipe de recherche a découvert que les ostéoclastes rendent les plateaux vertébraux entre chaque vertèbre et disque poreux, permettant ainsi l'infiltration de nouveaux nerfs responsables de douleurs lombaires. "Dans cette étude, nous avons cherché à tester si cela était causé par un groupe spécifique d'ostéoclastes sénescents et si l'élimination de ces ostéoclastes pourrait réduire la douleur", expliquent-ils. Leur essai a été réalisé avec des souris de laboratoire. Le test a permis d’identifier deux marqueurs dans l'os : "TRAP", qui est une caractéristique des ostéoclastes, et p16, utilisé pour identifier les cellules sénescentes. "Dans les deux types de dégénérescence vertébrale, nous avons constaté une forte association entre la présence d’ostéoclastes sénescents et le degré de dégénérescence et d’hypersensibilité de la colonne vertébrale", notent-ils.

Mal de dos : "le traitement a entraîné une réduction significative des ostéoclastes sénescents"

Dans un second temps, les scientifiques ont observé les effets d’un médicament appelé Navitoclax, qui cible les cellules sénescentes. Ils ont cherché à savoir s’il pouvait éliminer les ostéoclastes sénescents et réduire l'hypersensibilité vertébrale. "Le traitement a entraîné une réduction significative des ostéoclastes sénescents par rapport aux souris non traitées, ainsi qu'une réduction de la douleur et une activité accrue chez les souris présentant les deux types de dégénérescence de la colonne vertébrale", concluent les auteurs. Des scintigraphies de la colonne vertébrale et un examen microscopique du tissu osseux ont confirmé une réduction de la dégénérescence et de la porosité des plateaux vertébraux chez les souris traitées. "Cela suggère que le médicament anti-sénescence peut prévenir la dégénérescence et le remodelage associés au vieillissement ou à l'instabilité de la colonne vertébrale", estiment-ils. Si ces résultats sont encourageants, les scientifiques américains rappellent qu’ils devront être confirmés dans des essais cliniques pour qu’un jour ce traitement puisse être délivré aux patients souffrant de douleurs lombaires.