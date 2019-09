Douleurs : mal de tête et lombalgie vont parfois de pair

Quelles que soient les parties du corps concernées, les douleurs que nous pouvons ressentir ne sont pas toujours isolées. C'est le sens de l' étude conduite par six chercheurs de l'université anglaise Warwick Medical School, financée par l'Institut national de recherche en santé du Royaume-Uni ( NIHR ). Publiés par The Journal of Headache and Pain , ces travaux portent sur le lien entre les maux de tête chroniques et les douleurs au dos persistantes.

En se basant sur 14 études – dont le nombre de participants varie de 88 à 404 206 – l'équipe a montré que les personnes souffrant de l'un de ces maux ont deux fois plus de chance de souffrir aussi de l'autre. "C'est très intéressant parce que, généralement, les lombalgies chroniques et les maux de tête sont étudiés comme étant des troubles distincts, commente le Professeur Martin Underwood, un des participants au projet, dans un article publié sur le site de Warwick Medical School. Cela laisse penser qu'il pourrait y avoir, du moins chez certaines personnes, un point commun dans la source du problème".

Vers un traitement commun pour les maux de tête et les douleurs au dos ?

Si, pour l'heure, le mal de tête chronique fait l'objet d'un traitement médicamenteux et la lombalgie d'une thérapie manuelle parfois accompagnée d'anti-inflammatoires, les chercheurs s'interrogent sur la possibilité d'une relation biologique sous-jacente entre les deux troubles, qui pourrait donner lieu au développement d'un traitement partagé. D'après l'équipe, une telle approche pourrait réduire l'abus de médication.

"Il pourrait y avoir quelque chose à creuser dans la relation entre la manière dont les gens réagissent à la douleur – qui rend certains plus sensibles aux causes physiques des maux de tête et à celles des maux de dos – et la manière dont le corps y réagit et comment cela devient invalidant", estime le Professeur Martin Underwood.

Les douleurs au dos et à la tête, "principales causes d'invalidité à l'échelle mondiale"

Comme le rappelle l'étude, la lombalgie et le mal de tête sont les "principales causes d'invalidité à l'échelle mondiale". Si la forme de mal de tête la plus courante est la migraine, il en existe d'autres, à l'image de la céphalée de tension, qui se manifeste par une douleur continue, modérée et diffuse, souvent liée au stress ou à la fatigue. De manière général, le mal de tête chronique est une douleur ressentie au moins quinze jours par mois, pendant trois mois, au minimum. Cette condition affecte près de 3 à 4% des adultes dans le monde.

"Près de 4 % des habitants du Royaume-Uni prennent des congés parce qu'ils ont une lombalgie, ajoutent les chercheurs. Cela équivaut à près de 90 millions de jours travaillés perdus et de 8 à 12 millions de consultations chez le généraliste par an". Pour rappel, la lombalgie chronique se définit par une douleur ressentie dans la zone inférieure du dos pendant plus de trois mois.

"Changer la manière dont on gère ces personnes au quotidien"

"Nous pourrions envisager de développer des programmes de support et de conseils appropriés pour cette population, estime le Professeur Martin Underwood. Être au courant de la relation entre les maux de tête et les douleurs au dos a le potentiel de changer la manière dont on gère ces personnes au quotidien dans le service national de santé".