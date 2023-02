Venue pour des douleurs au dos, on lui découvre un parasite dans sa colonne vertébrale

L'ESSENTIEL Une habitante chinoise âgée de 46 ans présentait un kyste infecté par le parasite Taenia solium sur sa moelle épinière.

Cette infection peut causer "des céphalées intenses, la cécité, des convulsions et des crises d’épilepsie qui peuvent être mortelles".

Lors de la prise en charge de la patiente, les médecins ont retiré le kyste et lui ont donné un médicament antiparasitaire.

Un cas rare. En Chine, une femme âgée de 46 ans souffrait d’une lombalgie et d’une douleur au niveau de sa jambe droite depuis trois ans. Au fil du temps, son état de santé s’est détérioré. Sur une échelle d’un à dix, elle estimait que sa douleur était à six. Ainsi, elle a décidé de rendre à l’hôpital. Après plusieurs examens, notamment une IRM, les médecins ont découvert un kyste sur sa moelle épinière.

Mais ce n’est pas tout. Ils ont également identifié un parasite, appelé "Taenia solium", dans cette cavité. Dans un communiqué, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) indique que l’infestation par le parasite Taenia solium a généralement lieu lors de la consommation de viande de porc infectée crue ou insuffisamment cuite. "Elle entraîne peu de symptômes cliniques. Les œufs de ténia sont excrétés dans les selles du porteur et peuvent infecter les porcs."

Neurocysticercose : des symptômes neurologiques après une infection par le Taenia solium

Cette infection peut être très dangereuse pour la santé, car les œufs de Taenia solium se transforment en larves dans différents organes. Lorsque celles-ci pénètrent le système nerveux central, elles peuvent provoquer des symptômes neurologiques. "Lorsque des kystes se forment dans le cerveau, on parle de neurocysticercose. Les symptômes qu’elle provoque sont des céphalées intenses, la cécité, des convulsions et des crises d’épilepsie qui peuvent être mortelles", précise l’autorité sanitaire. Elle signale que le parasite Taenia solium est à l’origine de 30 % des cas d’épilepsie dans de nombreuses zones d’endémie où la promiscuité entre les habitants et les porcs en liberté est étroite.

"L’IRM n'a montré aucune récidive de la cysticercose"

Après avoir découvert ce kyste infecté par ce parasite, les praticiens chinois ont décidé de retirer le kyste lors d’une intervention chirurgicale et ont prescrit à la patiente un médicament antiparasitaire. Lorsque la quadragénaire est sortie de l’hôpital, seule une légère déficience sensorielle a été observée. "Après trois ans de suivi, l'échelle de la douleur est passée de 6 à 2, et sa fonction sensorielle a complètement récupéré. L'imagerie par résonance magnétique n'a montré aucune récidive de la cysticercose", peut-on lire dans un rapport publié dans la revue Journal of Medical Case Reports.