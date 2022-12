Venu pour des douleurs au testicule, on découvre des vers “dansant” dans son scrotum

L'ESSENTIEL Selon l'OMS, 863 millions de personnes dans 47 pays sont exposées à un risque de filariose lymphatique dans le monde.

La filariose lymphatique peut être provoquée par 3 types de vers : Wuchereria bancrofti (90 % des cas), Brugia malayi et Brugia timori.

Ces parasites ont une espérance de vie de 6 à 8 ans et peuvent produire des millions de microfilaires (larves immatures).

Après avoir ressenti des douleurs dans le testicule pendant un mois, un jeune homme s’est rendu à l’hôpital en Inde. Pris en charge par les médecins, il avait également un scrotum enflé et une légère fièvre. Suspectant la présence de parasites, l’équipe a réalisé une échographie de la zone douloureuse. Elle a alors découvert des "structures mouvantes".

Des vers vivants qui "dansent" dans son scrotum

Pour affiner leur diagnostic, les docteurs ont ponctionné le liquide accumulé dans le scrotum afin de le faire analyser. Ils ont aussi pris des échantillons de sang dans le même but. Les résultats ont confirmé la présence de parasites dans l’organisme.

Dans leur papier publié dans le New England Journal of Medicine le 8 décembre 2022, les scientifiques précisent avoir observé par ailleurs “des structures linéaires échogènes” pouvant “être vues se déplacer à l'intérieur de l'un des canaux”, des mouvements que les médecins ont décrits comme une “danse”.

Ces éléments ont permis de confirmer que le patient souffrait d’une infection appelée filariose lymphatique. Un traitement anti-parasitaire a permis le rétablissement du malade en quelques semaines.

La danse filarienne en vidéo

Lorsque les vers se déplacent dans la partie infectée, leurs mouvements font penser à une chorégraphie. C’est pourquoi les professionnels de santé surnomment ce phénomène de “danse filarienne”. Les médecins indiens ont publié une courte vidéo permettant de la découvrir.

Filariose lymphatique : qu’est-ce que c’est ?

La filariose lymphatique est une maladie tropicale, plus communément appelée éléphantiasis. “L’infection se produit lorsque les parasites filaires responsables de la maladie sont transmis à l’homme par des moustiques. Généralement contractée dans l’enfance, cette infection provoque une altération non apparente du système lymphatique”, explique l’OMS sur son site internet.

Les vers filaires se logent dans les vaisseaux lymphatiques et perturbent le fonctionnement du système lymphatique. Cela peut entraîner une augmentation anormale du volume de certaines parties du corps. Elle cause des douleurs et un handicap sévère.

La maladie peut rester asymptomatique pendant plusieurs années. Quand elle devient chronique, elle est susceptible de provoquer :

un lymphœdème : tuméfaction des tissus ;

une éléphantiasis des membres : épaississement de la peau et des tissus ;

une hydrocèle : une tuméfaction du scrotum.

"Les seins et les organes génitaux sont fréquemment atteints. Souvent, ces difformités physiques donnent lieu à une stigmatisation sociale et ont des répercussions négatives sur la santé mentale des malades", précise l’OMS.