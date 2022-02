Peut-on mourir d'un coup porté aux testicules ?

L'ESSENTIEL Les testicules sont des glandes qui produisent la testostérone, la principale hormone masculine responsable du développement des organes génitaux.

Les testicules sont également le lieu de fabrication des spermatozoïdes.

Il faut croire que le sujet préoccupe, puisqu’il revient régulièrement dans les messages que m’adressent les internautes sur ma messagerie Twitter : peut-on mourir d’un violent coup aux testicules ? Et bien messieurs, sachez que oui, même si cela est très rare. Deux rapports récents font d’ailleurs état d’un décès engendré par un traumatisme aux glandes génitales.

Accidents mortels

Dans le premier cas, un jeune homme de 18 ans s'est blessé les parties intimes en faisant du vélo. Deux mois après l'incident, il a ressenti une douleur intense dans la partie gauche de son scrotum et une forte fièvre. Quelques temps après, l'adolescent est finalement décédé du "syndrome de réponse inflammatoire systémique", que les médecins ont attribué au choc de la sortie en bicyclette.

Le deuxième cas concerne un homme dont les testicules ont été touchées de plein fouet lorsqu'il a été percuté par une voiture, ce qui a entraîné sa mort avant même son arrivée à l’hôpital. Lors de l’autopsie, l'équipe a attribué le décès à un hématome recouvrant l'ensemble du scrotum.

Consulter un médecin rapidement

"Les traumatismes génitaux externes sont peu fréquents et mettent rarement la vie en danger, mais ils justifient une évaluation rapide pour une prise en charge adéquate", peut-on donc lire dans un rapport publié dans Urological Clinics of North America. A long terme, "les blessures au niveau de cette zone peuvent avoir des conséquences physiques et psychologiques dévastatrices, impactant considérablement la qualité de vie", insistent les médecins. En cas de choc violent au niveau des testicules, mieux vaut donc dépasser la gêne et consulter son médecin traitant sans tarder.