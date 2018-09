Testicules non descendus à la naissance : quand faut-il opérer une cryptorchidie ?

La cryptorchidie est une un défaut de migration des testicules qui aboutit à une absence de descente de l’un ou des 2 testicules dans le scrotum de l’enfant. C’est la plus fréquente anomalie constatée à la naissance des petits garçons et c’est ce que vérifie systématiquement le pédiatre à l’accouchement : près de 30% des bébés prématurés ont au moins un testicule non-descendu.

Le risque est un problème de fertilité, voire un cancer à l’âge adulte.

Une intervention chirurgicale correctrice et précoce (orchidopexie), avant l'âge de 18 mois, permet de réduire le risque de dégénérescence maligne et d’infertilité masculine à long terme. Selon la première étude contrôlée sur ce problème, parue dans The Lancet Child&Adolescent Health, qui permet enfin de confirmer les recommandations internationales, basées jusqu'ici sur des avis d’experts et des analyses de registres.

Une très large étude confirme les recommandations

Avant cette étude, il n'existait aucune information factuelle sur l'impact de la chirurgie précoce sur le risque futur de cancer des testicules et d'infertilité chez les hommes adultes. L’étude devrait donc clore la polémique et le non respect des recommandations internationales qui est actuellement médiocre : près de la moitié des garçons avec une cryptorchidie en Australie et plus des trois quarts dans le monde sont opérés après 18 mois, selon l’équipe de recherche de l’Université de Sydney, Curtin University et Telethon Kids Institute.

Or, un diagnostic précoce et une chirurgie correctrice avant 18 mois chez des garçons avec des testicules non descendus sont importants pour assurer l’avenir de ces enfants.