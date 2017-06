Identito-vigilance

Mauvais testicule opéré : comment les hôpitaux évitent les erreurs

Opérer le côté gauche au lieu du droit n'est pas fréquent en France. Une check-list doit être remplie à chaque opération pour limiter les erreurs.

L'ESSENTIEL Chaque année, 30 à 50 déclarations sont remplies auprès des compagnies d’assurance concernant une erreur de côté. Depuis 2010, les équipes au bloc opératoire doivent remplir une check-list censée limiter ces erreurs médicales. Dans les faits, seuls 27 % des établissements sont irréprochables sur le plan de l'identito-vigilance. Dans la plupart des hôpitaux, l'identification du patient est un défaut récurrent.

L’erreur a de quoi laisser pantois. Et elle coûte cher à l’hôpital qui en est à l’origine. Le J.C. Blair Memorial Hospital de Huntingdon (Etats-Unis) doit verser 810 000 euros (900 000 dollars) de dommages et intérêts à Steven Hanes.

En 2013, cet homme de 54 ans a été opéré d’un testicule en raison de douleurs chroniques. Mais le chirurgien s’est trompé de côté, lui retirant l’organe droit.

Hasard du calendrier, une autre « erreur de côté » a fait l’actualité. Cette fois en France. A Reims (Marne), un enfant de 18 mois a été opéré d’une hernie inguinale gauche, début 2016… alors que celle-ci se présentait du côté droit. Une seconde intervention a permis de réparer le tort, mais les parents du bébé envisagent de porter plainte.





Une check-list

L’actualité est épisodiquement riche en la matière. Mais en réalité, les erreurs de côté restent rares. Cela ne concerne qu’une intervention sur 15 000 à 30 000, selon un rapport de la Haute Autorité de Santé (HAS) publié en 2012. A l’année, cela représente 30 à 50 déclarations auprès des compagnies d’assurance, chiffrait la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation (SFAR) en 2014.

Ces taux restent faibles grâce à différentes mesures mises en place par les autorités sanitaires françaises. Et ce dès 2010. A cette date, la HAS met en place une check-list obligatoire. Elle s’inspire de celle proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé.





Des erreurs évitées

Ce document détaille les processus de vérification aux différents stades de la prise en charge hospitalière, de l’induction de l’anesthésie jusqu’à la sortie de la salle d’opération. Infirmières et chirurgiens doivent ainsi s’assurer, auprès du patient et dans son dossier médical, quelle partie du corps doit être opérée.



Dans la pratique, l’utilité de la check-list se confirme. En témoigne une étude de cas publiée sur le site de la HAS. Les experts y décrivent le cas de Denis, 43 ans, souffrant d’une hernie inguinale à l’aine. Son médecin se trompe de côté dans la lettre le référant à l’hôpital. Grâce à la liste, l’erreur est repérée suffisamment tôt. Le bon côté est opéré.