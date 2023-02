Il dort avec ses lentilles et perd la vue à cause d’un parasite mangeur de chair

L'ESSENTIEL Un jeune homme a contracté une infection à l'œil après s'être endormi avec ses lentilles de contact.

Cette infection, provoquée par un parasite mangeur de chair, lui a fait perdre la vue de l'œil droit.

Il attend aujourd'hui la possibilité de faire une greffe pour retrouver la vue.

Les lentilles de contact corrigent la majorité des troubles visuels. Toutefois, il est important de connaître les bons gestes pour éviter les infections. La mésaventure de Mike Krumholz, américain de 21 ans, nous le rappelle. Il a perdu la vision de l'œil droit après s'être endormi avec ses corrections.

Un parasite mangeur de chair a infecté son œil droit

Après une journée de travail avec des enfants en décembre dernier, le jeune homme de Floride a fait une sieste sans avoir pris le temps d’enlever ses lentilles de contact. À son réveil, il avait la même sensation que lorsqu’il souffre d’une conjonctivite, un trouble oculaire aussi surnommé "l'œil rose".

"Mes lentilles de contact étaient irritantes comme si elles flottaient dans mes yeux. Je les ai retirées et il n'y avait rien de mal. Alors le lendemain matin, je me suis réveillé, je suis allé jouer au baseball et j'ai dû les retirer tout de suite. J'ai dit à mes parents : 'Je dois aller chez l'ophtalmologue, quelque chose ne va pas'", a confié Mike Krumholz au Daily Star.

Il a poursuivi : "je pensais que j'avais 'l'œil rose' ou quelque chose comme ça et il [le médecin] a pris une photo de l'arrière de mon œil après la dilatation – puis il a agi comme si quelque chose n'allait pas." Dans un premier temps, le docteur a pensé qu’il avait été infecté par un virus de l'herpès simplex de type 1 (HSV-1). Mais malgré les traitements, son état s'est aggravé. De nouvelles analyses ont montré la présence dans son œil droit d’un parasite mangeur de chair rare. Baptisé Acanthamoeba, il s’est attaqué à sa cornée et à sa pupille.

Kératite à Acanthamoeba : une infection méconnue qui fait perdre la vue

Le parasite a provoqué une infection, appelée "kératite à Acanthamoeba". Présent dans l’eau, il s’installe généralement dans l'œil lorsque le patient nage ou se douche avec ses lentilles. L’infection peut aussi se développer lorsque la correction est nettoyée avec de l'eau du robinet. Un porteur de lentilles de contact sur 50.000 développe cette maladie.

Mike explique que ce trouble oculaire provoque d'importantes souffrances : "la douleur vient plus de l'arrière de mon œil, tout en haut [de l'arrière de ma tête] et descend [vers le devant]. C'est comme un choc constant, c'est une douleur constante. J’ai normalement une bonne tolérance à la douleur, mais j'ai crié de douleur".

L'Américain a perdu pour le moment la vue de l'œil droit. Sa pupille et sa cornée sont désormais troubles. "C'est parce que le parasite en a tellement rongé. Les médecins ont dit que je ne suis pas éligible pour le moment pour une greffe d'œil, car j'ai 21 ans, donc je suis plus jeune et mon corps ne le supporterait pas", a-t-il expliqué au Daily Star.

Il poursuit : "mon œil est trop enflammé pour prélever du tissu humain d'un autre œil, mon corps ne l'accepterait pas en ce moment et j'aurais besoin d'une autre greffe donc ça continuerait à s’aggraver”. Toutefois, il ne renonce pas à pouvoir bénéficier de ce type de soin prochainement : "si jamais j'y suis éligible, j'espère qu'elle me donnera au moins 50 % de vision ou quelque chose comme ça pour que je puisse voir un peu." En attendant, Mike cherche à sensibiliser le plus grand nombre via son compte TikTok sur les dangers de garder ses lentilles de contact pour dormir ou se doucher.