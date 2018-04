Lentilles de contact: des médecins rennais alertent sur le risque d’infections graves de l'œil

Les lentilles de contact sont la première cause d’hospitalisation dans le service d’ophtalmologie du CHU de Rennes. Lentilles mal nettoyées, mal utilisées, pas adaptées ou lentilles colorées achetées sur internet : les causes sont multiples.

Les médecins de ce service alertent sur le phénomène dans un article du quotidien régional Ouest-France.

Des lentilles portées sans consultation médicale

Chaque semaine en moyenne, ces spécialistes de l’œil hospitalisent deux patients pour des urgences liées au port de lentilles. Une patiente a été admise il y a quelques semaines avec une infection très grave de la cornée. La cause ? Elle avait porté des lentilles de couleurs rigides. Elles ont abîmé gravement sa cornée, et ce en quelques heures seulement. Aujourd’hui, la jeune femme a perdu une partie de ses capacités visuelles.

Le problème des lentilles de couleur est qu’elles peuvent être achetées facilement sur internet. Or, il est nécessaire d’avoir un avis médical avant de les porter, car tout le monde ne peut pas les supporter. « Elles peuvent être contre-indiquées si l’œil ne produit pas assez de larmes ou si la qualité des larmes n’est pas bonne », explique le professeur Frédéric Mouriaux, chef du service. Car dans ce cas, les dommages sur la cornée, la membrane transparente à l'avant de l'œil et à travers laquelle on voit, peuvent être très graves.

Mauvaise hygiène ou mauvaise utilisation

Mais les lentilles de contact colorées ne sont pas les seules à pouvoir provoquer de graves dégâts. Des lentilles de contact « classiques » mal utilisées amènent aussi beaucoup de patients aux urgences de ce CHU. Car elles sont posées directement sur la cornée, or cette partie de l’œil est très fragile. Ce sont des cellules sans vaisseaux sanguins qui la composent. L’usage mal adapté de lentilles peut empêcher la cornée de bien s’oxygéner et de correctement cicatriser.

Infections, ulcères, abcès de cornée, les risques sont multiples. Pour les minimiser, il faut bien nettoyer ses lentilles, ne pas les porter la nuit (sauf avis médical contraire), ne pas porter une lentille qui a été endommagée, ne jamais les rincer avec de l’eau du robinet ou en bouteille, et toujours demander l’avis d’un ophtalmologue.

Un problème qui ne concerne pas que la France. En Algérie, certains malades ont même perdu la vue avec des lentilles contrefaites achetées sur internet.

90% des #lentilles de contact vendues en #Algérie sont contrefaites et causent des dommages à l’œil (spécialiste) - Maghreb Emergent https://t.co/g0TJOGgwbX via @maghrebemergent — L'OL [MAG] (@OL_Magazine) March 30, 2018