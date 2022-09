Les lentilles réutilisables augmentent les risques d’infection grave de l’œil

L'ESSENTIEL Pour traiter une kératite amibienne, un ophtalmologiste prescrit des médicaments anti microbiens appliqués sous forme de collyres pendant six mois à un an.

Les personnes portant des lentilles sont plus susceptibles de développer une kératite amibienne, d’après différentes études scientifiques.

La kératite amibienne est une infection rare de la cornée, la couche transparente située devant l’iris et la pupille de l’œil. Elle est provoquée par l’espèce Acanthamoeba, et entraîne une ulcération douloureuse au niveau de la cornée. Cette affection peut également se traduire par des yeux rouges, une production excessive de larmes, une sensation d’un corps étranger dans l’œil ainsi qu’une douleur lors d’une exposition à une lumière vive. En l’absence de traitement et dans les cas les plus graves, cette infection peut conduire à la perte de la vue.

Une hausse des cas de kératite amibienne

Les personnes portant des lentilles sont plus susceptibles de développer une kératite amibienne. "Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation de la kératite amibienne. Même si l'infection reste rare, elle est évitable et justifie une action de santé publique", a indiqué le Professeur John Dart, ophtalmologue au Moorfields Eye Hospital de Londres (Royaume-Uni), à Mail Online. Dans une étude publiée dans la revue scientifique Ophtalmology, ce chercheur britannique et son équipe ont identifié les potentielles causes pouvant être responsables de la kératite amibienne.

Pour les besoins de cette recherche, les scientifiques ont étudié les dossiers hospitaliers de patients portant des lentilles de contact journalières ou réutilisables ayant été pris en charge dans un service d’urgences du sud-est de l’Angleterre. Les malades avaient rempli un questionnaire sur le type de lentilles de contact qu'ils portaient et leurs activités quotidiennes.

Quels sont les facteurs favorisant la survenue de la kératite amibienne ?

Près de 83 cas de kératite amibienne ont été recensés entre janvier 2011 et août 2014. Parmi ces patients, 20 individus étaient des utilisateurs de lentilles journalières et les 63 autres personnes utilisaient des lentilles souples ou rigides réutilisables. D’après les résultats, le risque de développer cette infection de la cornée était de 284 % plus élevé chez les patients avec des lentilles réutilisables par rapport à ceux qui portaient des lentilles journalières.

Au cours de l’étude, les chercheurs ont également évalué les situations pouvant favoriser l’apparition de la kératite amibienne. D’après leurs conclusions, mieux vaut éviter toute exposition à l’eau lorsque l’on porte des lentilles. "Des études antérieures ont établi un lien entre la kératite amibienne et le port de lentilles de contact dans des bains chauds, des piscines ou des lacs. Nous avons ajouté les douches à cette liste", a expliqué le Professeur John Dart.