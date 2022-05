Lentilles : attention à la kératite amibienne

L'ESSENTIEL La kératite amibienne est une maladie rare de la cornée.

La présentatrice du JT de TF1 a passé deux mois dans le noir complet pour calmer ses symptômes.

Après cinq mois d’absence, Sophie Lacarrau a repris sa place de présentatrice du journal télévisé de 13 heures sur TF1 depuis le lundi 16 mai dernier. La raison de cette absence : une kératite amibienne dont elle a été atteinte.

Une bactérie présente dans l’eau

Une kératite amibienne est une maladie oculaire qui touche plus précisément la cornée. Celle-ci est causée par une bactérie appelée Acanthamoeba, des amibes libres, c’est-à-dire des parasites qui se forment dans les environnements aquatiques et aqueux. Selon le Manuel MSD, il y en aurait notamment dans l’eau du robinet, les douches, les climatiseurs, etc.

Une maladie qui touche principalement les gens qui portent des lentilles

D’après Sophie Lacarrau, elle aurait justement attrapé cette maladie en nettoyant ses lentilles avec de l’eau. La bactérie se serait d’abord mise sur les deux petits objets puis aurait contaminé ses yeux. Et son cas n’est pas isolé. Toujours selon le manuel MSD, les personnes portant des lentilles représenteraient 85 % des patients infectés.

Utiliser une solution stérile et bien se laver les mains

"On ne le répète jamais assez, mais il faut vraiment faire attention à bien se laver et se sécher les mains avant de mettre les lentilles, et surtout ne pas aller se baigner avec", explique Clotilde Reynaud, ophtalmologue au centre d'ophtalmologie au Val-d'Oise à LCI.

Autres préconisations : toujours utiliser une solution stérile pour nettoyer ses lentilles et traiter ses yeux avec délicatesse. En effet, la bactérie est plus susceptible d’atteindre l’œil si la cornée est abîmée.

Jusqu’à plusieurs mois pour guérir la maladie

Si elle est prise en charge dès le début, cette maladie peut être guérie en deux semaines. En revanche, si le patient tarde à consulter, cela peut prendre plusieurs semaines et voire des mois.

De long moments pendant lesquels la personne souffre : vision trouble, rougeur et démangeaisons de l’œil, douleurs, larmoiements excessifs, sensibilité à la lumière… Alors, si vous souffrez de l’un ou de plusieurs de ces symptômes, consultez rapidement un ophtalmologue… et ce, d’autant plus, si vous portez des lentilles !